Molly-Mae Hagues schräge Schwangerschaftsgelüste nach Seife

Schwangerschaftsgelüste können sich auf viele Arten äußern – bei Molly-Mae Hague (26) sind es allerdings keine Gurkenpickles oder Schokocreme, sondern Seife, Bleichmittel und Schwämme. Die britische Influencerin, die ihr zweites Kind mit Verlobtem Tommy Fury (26) erwartet, teilte jetzt auf ihrem Instagram-Account ein Foto von sich mit Babybauch am Waschbecken – und enthüllte dabei, wie ungewöhnlich stark ihre Gelüste diesmal ausgeprägt sind. Wann immer sie nicht gerade Putzvideos schaut oder Schaumberge beobachtet, kreisen ihre Gedanken genau darum, schreibt sie. Das Ganze hat mittlerweile eine ganz neue Dimension angenommen.

"Ich hatte das Seife-/Bleichmittel-/Schwamm-Verlangen schon bei Bambi, aber nicht in diesem Ausmaß", so Molly-Mae auf Instagram. "Wenn ich nicht gerade Videos über Putzen und Seife anschaue, denke ich die ganze Zeit daran. Ich will einfach 24/7 mit meinem Duschgel am Waschbecken stehen." Inzwischen geht das Ganze sogar noch weiter: "Jetzt schaue ich mir Videos an, in denen Leute Eiswürfel mit Reinigungsmitteln vermischen. Nicht ein einziges Essensgelüst hatte ich, aber das hier übernimmt mein Leben." Der errechnete Geburtstermin des zweiten Babys soll der 12. Juni sein – bis dahin dürfte ihre Seifen-Obsession sie also noch ein wenig begleiten.

Molly-Mae und Tommy sind Eltern der dreijährigen Tochter Bambi. Kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes feierte die Influencerin bereits eine liebevoll organisierte Babyshower-Party, bei der ihre Managerin Francesca Britton für ein stimmungsvolles Programm mit Blumenbinden, Spielen und Kuchenverzieren gesorgt hatte. In einem YouTube-Vlog sprach Molly-Mae zudem darüber, wie sehr das Muttersein sie verändert hat: Seit der Geburt von Bambi habe sie das Gefühl, "überall Gefahr zu sehen" – eine Ängstlichkeit, die sie von sich früher nicht kannte. Ihre Freunde hätten sie immer als die Mutigste in der Gruppe beschrieben, erzählte sie.

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Influencerin

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Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, Dezember 2025

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague in ihrem Babyshower-Outfit, April 2026