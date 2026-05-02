Gewusst? Dieser TV-Star ist Vater von Lena Goldsteins Kind

Lena Goldstein ist Mutter einer kleinen Tochter – und der Vater ist ebenfalls aus dem Reality-TV bekannt: William Lopes. Die beiden lernten sich bei der Paramount+-Sendung "Dating Naked" kennen, an der sie gemeinsam teilgenommen hatten. Ihre Tochter kam Anfang 2024 zur Welt. Doch bis dahin war es kein einfacher Weg: Noch vor der Geburt des Mädchens trennten sich die beiden wieder.

Auf Instagram erhob Lena im Anschluss schwere Vorwürfe gegen den Realitystar. "Vater sein bedeutet, Verantwortung zu tragen und das schon, bevor die Kleine das Licht der Welt erblickt hat. Leider hat der Erzeuger sich nie für sie interessiert und wollte auch, dass ich abtreibe. Er hat mir und ihr viel Leid in der Schwangerschaft angetan", schrieb sie damals in dem sozialen Netzwerk. Lena machte damit öffentlich, dass William eine Abtreibung gewollt haben soll und sich bis dato nicht um seine Tochter gekümmert habe.

Lena gab mit ihrer Teilnahme an der ersten Staffel von "Dating Naked" im Jahr 2023 ihren Einstand im Reality-Fernsehen. Genau dort begann also die Geschichte zwischen ihr und William – eine Geschichte, die mit der Geburt einer Tochter und schweren gegenseitigen Anschuldigungen einen turbulenten Verlauf nahm. Mittlerweile führt die Influencerin eine glückliche Beziehung mit Umut Tekin (28). Lenas Tochter bezeichnet den Ex-Dschungelcamper sogar als Papa, auch wenn er nicht der leibliche Vater des Mädchens ist.

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Instagram / lenamariagoldstein Lena Maria Goldstein, März 2026

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RTL / Kim Bender William Lopes bei "Stranger Sins", 2025

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein, Liebespaar