Julian Claßen wusste vor Palina von ihrer Schwangerschaft

Nachwuchs im Anmarsch: Julian Claßen (33) und seine Partnerin Palina erwarten gemeinsam ein Baby. In seiner Instagram-Story sprach der Influencer jetzt offen über die freudige Nachricht – und verriet dabei ein besonderes Detail: Er hat als Erster von der Schwangerschaft erfahren. "Ich habe zuerst auf den Test geschaut und habe Palina dann völlig geschockt und voller Freude den Test gezeigt", erzählte Julian dort seinen Followern. Das Baby sei außerdem auf natürlichem Weg entstanden.

Als ein Fan wissen wollte, wie er auf die Babynews reagiert habe, gab Julian in seiner Story einen ehrlichen Einblick in seine Gefühlswelt. Die Freude sei riesig gewesen, aber auch die Angst habe eine große Rolle gespielt – das Paar hatte zuvor bereits einen Verlust erlitten. "Obwohl ich innerlich fast geplatzt bin vor Freude, habe ich versucht, meine Gefühle zu kontrollieren. Ich/wir hatten unfassbare Angst nach dem ersten Verlust", schrieb er. Mittlerweile befindet sich Palina in der zwölften Schwangerschaftswoche und Julians Sorgen sind offenbar deutlich kleiner geworden: "Jetzt kann ich gar nicht mehr aufhören zu grinsen. Freue mich so sehr und kann meine Freude jetzt auch zum Ausdruck bringen."

Dass Palina auf natürlichem Weg schwanger wurde, ist dabei alles andere als selbstverständlich. Erst vor wenigen Monaten hatte sie in einer Instagram-Fragerunde verraten, dass bei ihr PCOS diagnostiziert worden war. "Diese Frage bekomme ich gerade im Sekundentakt", schrieb Palina zu der Frage, wie es trotzdem geklappt habe. Und sie betonte: "Es war einfach ein Wunder, wirklich. Wir waren selber sehr verwundert."

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Getty Images Influencer Julian Claßen und seine Partnerin Palina

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Instagram / palinamin Julian Claßen mit seiner Freundin Palina, November 2024

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und Palina im Januar 2025

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