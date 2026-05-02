Elternstress: Pete Davidson und Elsie arbeiten an Beziehung

Pete Davidson (32) und Elsie Hewitt (30) befinden sich fünf Monate nach der Geburt ihrer Tochter Scottie Rose in einem Beziehungstief. Wie das Magazin People vor Kurzem unter Berufung auf eine Insider-Quelle berichtete, kämpfen die beiden derzeit mit Problemen in ihrer Partnerschaft. "Es gibt Probleme, aber sie versuchen, die Dinge gemeinsam zu klären", sagte die Quelle. "Sie gewöhnen sich an die Elternschaft und arbeiten den Prozess durch." Trotz der Schwierigkeiten stehe für den Comedian und das Model eines fest: Töchterchen Scottie hat für beide höchste Priorität.

Scottie Rose kam am 12. Dezember 2025 zur Welt und wurde nach Petes verstorbenem Vater Scott Davidson benannt – einem New Yorker Feuerwehrmann, der bei den Terroranschlägen am 11. September sein Leben verlor. Erst im März schwärmte Pete gegenüber People von seiner neuen Rolle als Vater: "Dad-Leben ist verdammt nochmal großartig. Es ist erschöpfend und erfüllend und süß." Außerdem lobte er Elsie in höchsten Tönen: "Ich bin sehr glücklich, weil Elsie eine fantastische Mutter ist, und ich kann gar nicht genug betonen, wie glücklich ich mich schätzen kann." Zudem verriet er, dass er seit der Geburt seiner Tochter einen ausgeprägten Beschützerinstinkt entwickelt habe und sich Scotties Namen sogar in die Nähe seines Ohrs tätowieren ließ.

Pete und Elsie sind seit März 2025 ein Paar und im Juli desselben Jahres mit der freudigen Neuigkeit an die Öffentlichkeit gegangen, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Neben ihrem Familienalltag hatten die beiden zuletzt auch schon über weitere Zukunftspläne gesprochen – darunter mögliche nächste Schritte als Paar. Pete hatte dabei betont, dass zunächst der Fokus darauf liege, mit der kleinen Scottie in einen gemeinsamen Rhythmus zu finden.

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IMAGO / Cover-Images Elsie Hewitt und Pete Davidson im Juli 2025

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrer Tochter Scottie

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrem Neugeborenen