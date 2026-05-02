Nicole Kidman kämpft um kaputte Beziehung zu Adoptivkindern

Nicole Kidman (58) soll hinter den Kulissen intensiv daran arbeiten, die Beziehung zu ihren ältesten Kindern wiederaufzubauen – doch ein trauriges Detail sorgt jetzt für Gesprächsstoff. Die Schauspielerin hat mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise (63) die Adoptivkinder Isabella (33) und Connor (31) großgezogen, die nach der Scheidung 2001 beim Vater geblieben sein sollen. Wie Daily Mail berichtet, versucht Nicole seit einiger Zeit, vor allem zu Isabella vorsichtig wieder Nähe aufzubauen. Im Netz wirkt das Verhältnis aber weiterhin distanziert: Während Isabella ihrer berühmten Mutter auf Instagram folgt und sogar ihren Post zu einem großen Karrierepreis gelikt hat, bleibt ein deutliches Zeichen der Annäherung aus – Nicole folgt ihrer Tochter dort nicht zurück.

Dabei zeigt Isabella längst öffentlich, wie wichtig ihr beide Elternteile sind. Die Künstlerin trägt im Netz den Namen Bella Kidman Cruise und hat sogar ihre Modelinie nach diesem Doppelnamen benannt – die Marke heißt BKC, kurz für Bella Kidman Cruise. Laut Daily Mail zählt für sie nicht nur Nicole zu den gefolgten Accounts, sondern auch Nicoles Ex-Mann Keith Urban (58), mit dem die Oscarpreisträgerin die gemeinsamen Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15) hat. Auch Halbschwester Sunday steht auf Isabellas Follow-Liste. Doch weder Nicole noch Keith noch Sunday folgen Isabella, wie die Auswertung der Profile zeigt. Connor scheint sich online noch stärker zurückzuhalten: Er folgt seiner Mutter gar nicht, und auch Nicole abonniert ihren Sohn nicht.

Trotz der kühlen Online-Signale berichtete das Magazin Woman's Day zuvor von einem emotionalen Schritt hinter den Kulissen. Nach dem Tod von Nicoles Mutter Janelle sollen Isabella und Connor ihrer Mutter einen gemeinsamen Brief geschrieben haben. Ein Insider erklärte dem Blatt: "Das Schönste für Nicole war, eine gemeinsame Nachricht von Bella und Connor zu bekommen, von denen sie sehr lange nichts gehört hatte." Laut der Quelle wünsche sich die Hollywoodgröße, ihre ältesten Kinder "wieder in ihrem Leben zu haben" und sei sogar bereit, beruflich etwas kürzerzutreten, um der Beziehung eine echte Chance zu geben. Mit Keith hat Nicole neben Sunday und Faith noch zwei weitere Kinder in ihrem Alltag, während Tom Cruise seine Tochter Suri (20) mit Ex-Frau Katie Holmes (47) großzieht – ein komplexes Patchwork-Geflecht, in dem kleine Gesten wie ein Brief oder ein Follow im Netz eine große symbolische Bedeutung bekommen können.

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Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

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Isabella Cruise, Adoptivtochter von Tom Cruise und Nicole Kidman

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Getty Images Nicole Kidman, Connor, Isabella und Tom Cruise, 1996