Sorge um Martin Brambach: Krankenhausdrama bei "Tatort"-Star

Sorge um Martin Brambach (58): Der beliebte Tatort-Kommissar musste völlig unerwartet ins Krankenhaus und einen geplanten Fan-Termin absagen. Am Samstag sollte der Schauspieler bei der Eröffnung eines Baumarkts in Halle an der Saale als Stargast auftreten, doch der Arzt legte ein klares Veto ein. Statt Autogrammen und Selfies postete Martin ein Foto aus dem Krankenzimmer auf Facebook – sichtbar erschöpft, im Klinikbett.

In dem Post schrieb er: "Leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen am Samstag nicht zur (...) Markteröffnung nach Halle kommen." Aus seinem Umfeld hieß es laut Bild, er lasse sich intensiv durchchecken. Über die genaue Art seiner Erkrankung ist bislang nichts bekannt. Sein Management beruhigte jedoch besorgte Fans mit den Worten: "Es ist nicht lebensbedrohlich." Gegenüber dem Magazin meldete sich Martin außerdem persönlich zu Wort: "Meinem Post auf Facebook ist nichts hinzuzufügen, außer dass ich auf dem Weg der Besserung bin und es unendlich bedauere, an diesem Wochenende nicht mit meiner Familie nach Halle reisen zu können. Aber das werden wir nachholen."

Für Martin ist Halle nicht nur ein weiterer Auftrittsort, sondern ein Stück Familiengeschichte. Der Schauspieler wurde in Dresden geboren, hat aber enge Wurzeln in der Saalestadt. "Halle ist nicht nur eine wunderschöne Stadt, in der meine Groß- und Urgroßeltern gelebt haben und gestorben sind. Ich habe auch immer noch eine Tante und meinen Cousin mit seiner Familie, die in Halle wohnen", erklärte er im Gespräch mit Bild. In seiner Kindheit verbrachte er nach eigener Aussage fast alle Sommerferien dort. Heute lebt Martin mit seiner Frau Christine in Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen.

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Facebook / Martin Brambach Schauspieler Martin Brambach im Mai 2026

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Getty Images Martin Brambach, Schauspieler

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Imago Martin Brambach mit der Erich-Kästner-Revue "Der Gang vor die Hunde", Mai 2024

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Meint ihr, Martin wird sich beizeiten weiter dazu äußern? Ich denke schon. Nein, das wird er privat halten. Ergebnis anzeigen