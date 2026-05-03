Kim Kardashian unterstützt Tochter North beim Albumrelease

Kim Kardashian (45) setzte am Samstagabend ein deutliches Zeichen für ihre Tochter North West (12): Statt beim Formel-1-Spektakel in Miami an der Seite ihres Freundes Lewis Hamilton (41) aufzutauchen, jettete der Realitystar nach Los Angeles, um bei Nacht zwei von Norths Pop-up-Events zur Veröffentlichung ihrer Debüt-EP "N0rth4evr" dabei zu sein. Kurz vor Beginn des Events postete Kim das Promo-Bild des Pop-ups in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu, dass sie "auf dem Weg" sei. Während Lewis in Florida um eine gute Startposition für den Grand Prix kämpfte, machte Kim in Kalifornien klar, wem an diesem Abend ihre volle Aufmerksamkeit gehörte.

Zum Auftakt der zweitägigen Pop-up-Aktion am Freitagabend war Kim noch nicht vor Ort – dafür sorgten Norths Vater Kanye West (48) und seine Frau Bianca Censori (31) für Wirbel. Der Rapper und das Model erschienen in Los Angeles, um die Zwölfjährige zu unterstützen und präsentierten sich mit auffälligen Fake-Piercings im Gesicht, passend zu Norths eigenwilligem Style. Gemeinsam mit Fans feierten sie den Release der EP, posierten für Fotos und signierten Merch-Artikel.

North schlägt mit ihrem musikalischen Schritt immer deutlicher den Weg ihres berühmten Vaters ein. Schon in den vergangenen Monaten war sie bei Auftritten von Kanye auf der Bühne zu sehen, performte Duette und stand mit ihm im Studio. Parallel dazu experimentiert sie weiter mit ihrem auffälligen Look: Sie zeigte sich mit gebleichten Augenbrauen, blauem, mit Steinchen verzierten Haar und schwarzen Grills – ein Stil, der zu den düsteren Visuals ihres "N0rth4evr"-Videos passt. Kim begleitet diese Entwicklung eng, taucht mit ihrer Tochter zu nächtlichen Aufnahmesessions auf und hält den kreativen Fokus der Promifamilie damit aktuell klar auf Norths neuem Projekt.

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TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian

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kimandnorth North West mit einer Freundin, April 2026

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kimandnorth North West im Oktober 2025

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