Zum elften Geburtstag: Neues Foto von Prinzessin Charlotte

Prinzessin Charlotte (11) feiert ihren elften Geburtstag – und ihre Eltern Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben den Anlass genutzt, um auf dem offiziellen Instagram-Account der Familie ein neues Porträt der kleinen Prinzessin zu teilen. Auf dem Bild strahlt Charlotte übers ganze Gesicht und posiert auf einer farbenfrohen Blumenwiese. Sie trägt einen gestreiften Strickpullover und eine Jeans – ein lässiger, natürlicher Look. Viele Fans entdecken in ihrem Gesicht eine starke Ähnlichkeit mit ihrer Mutter Kate, vor allem dank ihrer vollen braunen Haare. Ihr Lächeln hingegen erinnert stark an Papa William.

Neben dem Geburtstagsporträt veröffentlichte die Familie auch ein Video, das Charlotte ausgelassen am Strand zeigt – in Gesellschaft von Hundewelpe Otto. Der kleine Cocker Spaniel ist der Sohn von Familienhündin Orla, die 2020 zu William und Kate kam. Kate hatte bereits im Februar bestätigt, dass die Familie einen der Welpen aus Orlas Wurf behalten hat. Seinen ersten offiziellen Auftritt hatte Otto bereits kurz zuvor auf dem Familienfoto zum 15. Hochzeitstag von William und Kate, auf dem die ganze Familie – inklusive der Kinder George (12), Charlotte und Louis (8) sowie beide Hunde – gemeinsam im Gras liegt.

Die Verbundenheit der Familie mit Cocker Spaniels hat eine lange Geschichte. Ihr erster gemeinsamer Hund Lupo, ein schwarzer Spaniel, war ein Hochzeitsgeschenk von Kates Bruder James Middleton (39), der selbst ein leidenschaftlicher Hundeliebhaber ist. Lupo begleitete die Familie viele Jahre lang treu und war auch auf zahlreichen offiziellen Familienfotos zu sehen. Nach seinem Tod im Jahr 2020 nahmen William und Kate Orla auf, die ebenfalls aus James' Zucht stammt und sogar mit Lupo verwandt ist. Mit Orlas Sohn Otto wächst die tierische Familie nun weiter.

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Instagram / princeandprincessofwales Die Royals posten ein neues Foto zum 11. Geburtstag von Prinzessin Charlotte, Mai 206.

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Getty Images Prinzessin Charlotte von Wales und Kate, Prinzessin von Wales beim Ostergottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor, 5. April 2026

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026