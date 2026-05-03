Koch enthüllt Ernährungsgeheimnis von Cristiano Ronaldo

Mit über 40 spielt Cristiano Ronaldo (41) noch immer auf höchstem Niveau – und sein ehemaliger Privatkoch Giorgio Barone verrät nun gegenüber Covers.com, was zu diesem Erfolg beiträgt. Giorgio kochte für den portugiesischen Superstar während seiner Zeit bei Juventus und kennt dessen Ernährungsplan bis ins kleinste Detail. Zum Frühstück gibt es Avocado, Kaffee ohne Zucker und Eier. Mittags landet Hühnchen oder Fisch auf dem Teller, stets begleitet von Gemüse. Und abends isst Cristiano bewusst leicht: ein Fisch- oder Fleischfilet, dazu Gemüse. Pasta, Brot und andere Mehlprodukte sucht man auf seinem Speiseplan vergebens. Kohlenhydrate holt er sich ausschließlich über Gemüse – und wenn es doch eine Stärkebeilage sein muss, dann schwarzen oder roten Reis, niemals weißen.

Was den Fußballstar aber wirklich von seinen Kollegen unterscheide, sei nicht das Essen selbst, sondern die eiserne Disziplin dahinter, resümierte der Koch. "Ich habe mit vielen Spielern gearbeitet, sogar mit Weltmeistern. Sie ernähren sich gut, aber manchmal erlauben sie sich etwas Leichtfertiges. Diese Disziplin, die Cristiano hat, besitzen sie nicht", erklärte Giorgio. Junkfood, Zucker, Softdrinks – all das kommt für Ronaldo nicht infrage. Nicht im Training, nicht im Urlaub. "Zucker ist ein Gift für unseren Körper", zitierte der Gourmet seinen früheren Arbeitgeber. Außerdem esse Cristiano grundsätzlich früh am Abend, weil ein voller Magen den Schlaf ruiniere. Und auch auf PlayStation-Nächte, die laut Giorgio "der Untergang vieler Fußballer" seien, verzichte er konsequent.

Dass Cristiano sich selbst als lebendes Beispiel für Disziplin und Konsequenz versteht, macht er seit Jahren öffentlich deutlich. Auf Instagram, wo ihm rund 671 Millionen Menschen folgen, schrieb er zuletzt: "Langlebigkeit und Spitzenleistung passieren nicht zufällig. Sie entstehen durch tägliche, konsequente Regeneration. Es ist kein Geheimnis. Es ist eine Routine." Sein aktueller Körperfettanteil soll bei bemerkenswerten sieben Prozent liegen – Premier-League-Profis werden lediglich auf Werte zwischen acht und zwölf Prozent verpflichtet. Der fünffache Vater lebt mit seiner Partnerin Georgina Rodríguez (32) und den gemeinsamen Kindern in Saudi-Arabien, wo er seit seinem Wechsel zu Al-Nassr zu Hause ist.

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Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballspieler

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Instagram / cristiano Der Fußballer Cristiano Ronaldo zeigt sich nach der Sauna durchtrainiert auf seinem Instagram-Profil.

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Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo mit ihren Kindern im Juni 2024