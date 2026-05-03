Zwölfte Woche: Julian Claßens Palina teilt Babybauchfotos

Runde Kugel, strahlendes Lächeln: Palina, die Partnerin von Influencer Julian Claßen (33), hat auf Instagram neue Babybauchfotos geteilt und gibt damit ihren Followern einen persönlichen Einblick in ihre Schwangerschaft. Auf einem der Bilder steht sie im schwarzen, ärmellosen Kleid vor einem Spiegel, hält ihren Bauch liebevoll mit beiden Händen und lächelt in die Kamera. Auf einem weiteren Foto liegt die Influencerin entspannt auf der Couch – der Bauch diesmal ganz unverhüllt, ihre Hand sanft daran geschmiegt. Julian ist im Hintergrund zu erkennen. Dazu schrieb Palina schlicht "Family" und ein rotes Herz.

Ein weiteres Bild der Fotoserie sorgt bei der Community für ein Schmunzeln: Auf dem Schnappschuss trinkt Palina Wasser von eingelegtem Gemüse. Offenbar eines der Schwangerschaftsgelüste der Content Creatorin. Ihre Anhänger sind jedenfalls begeistert von den neuen Aufnahmen und überhäufen sie mit liebevollen Komplimenten und aufmunternden Worten. In der Kommentarspalte heißt es "Wenn aus Liebe Leben wird, bekommt das Glück einen Namen" oder "Freue mich immer noch sooo sehr für euch. Ihr werdet tolle Eltern für euren kleinen Schatz werden".

Doch nicht nur Palina teilt gerade ihr Babyglück mit der Community. Auch Julian gab in seiner Story ein sehr persönliches Update zur Schwangerschaft. Er verriet ein Detail, das viele überrascht haben dürfte: Julian erfuhr vor Palina von der Babynews. "Ich habe zuerst auf den Test geschaut und habe Palina dann völlig geschockt und voller Freude den Test gezeigt", erzählte er. Der YouTuber stellte klar, dass das Baby auf natürlichem Weg entstanden sei.

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Instagram / palinamin Palina, Influencerin

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Instagram / palinamin Palinas Babybauch und Julian Claßen

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Instagram / palinamin Palina, Influencerin

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