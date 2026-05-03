Umut Tekin und Lena lüften ihr gut gehütetes "Geheimnis"

Bei den Reality Awards machten Umut Tekin (28) und Lena Goldstein ihre Beziehung öffentlich – doch ein Detail blieb an jenem Abend noch verborgen. Auf Social Media teilte das Paar im Nachhinein ein Video mit der Botschaft: "Unser Geheimnis wurde an dem Abend nicht entdeckt." Doch jetzt, beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen, sprach Promiflash exklusiv mit den beiden Realitystars – und macht dem Versteckspiel ein Ende. "Unser Geheimnis, sollen wir das lüften?", fragte Umut zunächst schmunzelnd. Daraufhin zog Lena ihren Handschuh aus und enthüllte einen tätowierten Schriftzug: An ihrer linken Hand prangt Umuts Name – und an seiner Hand der Name seiner Freundin.

Lena erklärte Promiflash, welche Bedeutung das Tattoo für sie hat: "Er ist meine bessere Hälfte. Ich trage ihn immer mit mir herum, egal ob er physisch da ist oder nicht. Ich trage ihn immer im Herzen, deswegen auch die Seite des Herzens." Auch Umut fand emotionale Worte dazu: "Die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, die schweren Phasen, die wir überwunden haben. Wir wissen, wie wir fühlen, wir erzählen uns alles und das ist das, was wir uns für eine Beziehung gewünscht haben und das haben wir jetzt." Die Gerüchte um eine Schwangerschaft sind damit vom Tisch.

Promiflash traf auch bei den Reality Awards auf Umut und Lena. Dort machten sie ihre Beziehung publik und der Reality-TV-Darsteller kam regelrecht ins Schwärmen: "Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Sie holt mich immer wieder ab von meinen Ängsten [...], Sorgen, meiner Vergangenheit, meinem Vater." Besonders wichtig sei ihm, dass er mit Lena über alles sprechen kann: "Ich kann das bei ihr, egal wie unangenehm das ist – auch für sie."

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein, Bild-Renntag am 1. Mai 2026

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Promiflash Umut Tekin und Lena Goldsteins Partnertattoos

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn