Gewaltvorwürfe: Peter Klein leitet Schritte gegen Iris ein

Beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen meldet sich Peter Klein (59) zu den schweren Vorwürfen von Iris Katzenberger (58) zu Wort – und kündigt rechtliche Schritte an. Die Reality-TV-Bekanntheit wird beim Event von Promiflash auf die Anschuldigungen seiner Ex angesprochen, laut denen er in einer früheren Ehe gewalttätig gewesen sein soll. Iris hatte in diesem Zusammenhang öffentlich davon gesprochen, ihre Vorgängerin sei von Peter "verprügelt" worden. Angesichts der erneuten Eskalation im Rosenkrieg zwischen den beiden stellt Peter kopfschüttelnd klar: "Ich möchte mich dazu nicht äußern. Es liegt beim Anwalt, der klärt das alles."

Der Konflikt zwischen den beiden schwelt bereits seit rund drei Jahren. Die Ehe von Iris und Peter zerbrach, als Peters angebliche Affäre mit Yvonne Woelke (46) bekannt wurde. Damals dementierten die zwei die Anschuldigungen. Seitdem liefern sich die Ex-Partner immer wieder öffentliche Auseinandersetzungen. Die Gewaltvorwürfe gegen Peter brachte Iris in einem Instagram-Q&A auf, in dem ein Follower sie auf das anhaltende Zerwürfnis ansprach.

Aber nicht nur Iris bereitet Peter Sorgen. Auch Yvonne sorgte zuletzt für Schlagzeilen. Beim Bild-Renntag verkündete sie, dass sie und Peter getrennt sind. Die Blondine erschien ohne ihn und schloss ein Liebes-Comeback aus. "Ich will einfach für mich und mit mir im Reinen sein. Sonst war ich immer in einer Beziehung, immer war jemand an meiner Seite. Jetzt möchte ich allein sein und nicht immer jemandem Rechenschaft abgeben", behauptete sie gegenüber dem Veranstalter. Gegenüber Promiflash deutete Peter die Trennungsgründe an.

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Imago Peter Klein, Bild-Renntag 2026

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Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Iris Katzenberger, TV-Bekanntheit

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Imago Peter Klein und Yvonne Woelke beim BILD-Renntag am 01.05.2026