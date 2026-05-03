Dieser East-17-Star lebt heute ein völlig normales Leben

Die Boyband East 17 war in den frühen 1990er Jahren eine der größten Teeniebands Großbritanniens – und John Hendy (55) mittendrin. Tausende Fans kreischten, wenn er mit seinen Bandkollegen Tony Mortimer (55), Brian Harvey (51) und Terry Coldwell die Bühne betrat. Heute, gut drei Jahrzehnte später, sieht das Leben des 55-Jährigen ganz anders aus. Statt im Rampenlicht zu stehen, klettert er auf Dächer. Auf Instagram zeigt er seinen wachsenden Followern in gelber Warnweste, wie er Ziegel verlegt – und bekommt dafür jede Menge Zuspruch.

Dabei kehrt John damit eigentlich nur zu seinen Wurzeln zurück, denn er ist gelernter Handwerker. Auf Instagram schreibt er zu einem seiner Videos: "Ich arbeite wieder hart, aber ich liebe es." Auch auf TikTok ist er aktiv und hat dort bereits mehr als 5.000 Abonnenten gewonnen. Neben Arbeitsvideos postet er auf der Plattform auch persönlichere Clips – darunter Aufnahmen mit seiner Tochter, die knapp 70.000 Mal angesehen wurden, sowie ein Video mit seiner Schwester, das auf rund 60.000 Klicks kommt. Mit seiner Frau Nina und seinen beiden Kindern führt er heute ein bodenständiges Leben in London.

East 17 fanden ihr abruptes Ende, als Sänger Brian Harvey, der auch später immer wieder für Negativschlagzeilen sorgte, 1997 in einen Drogenskandal verwickelt wurde. John hielt jedoch lange an der Band fest und kehrte mit verschiedenen Formationen immer wieder auf die Bühne zurück – bis er der Band 2018 endgültig den Rücken kehrte. Vom einst großen Ruhm ist finanziell offenbar wenig übrig geblieben: Die Bandmitglieder sollen damals nur wenig von den Einnahmen gesehen haben. Gegenüber der britischen Tageszeitung Daily Mail räumte John 2025 ein, dass ihm von seiner Zeit mit East 17 kein Geld mehr übrig geblieben sei. Umso mehr setzt er nun auf soziale Medien, um sein Handwerksgeschäft bekannt zu machen – mit wachsendem Erfolg.

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Instagram / johnhendyeast17_official Ex East-17-Star John Hendy bei seiner Arbeit als Dachdecker

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ActionPress East 17, Boyband

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Instagram / johnhendyeast17_official East-17-Star John Hendy lächelt in die Kamera