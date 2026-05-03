Penélope Cruz & Javier Bardem gespannt im Fußballfieber

Penélope Cruz (52) und ihr Mann Javier Bardem (57) haben sich einen gemeinsamen Ausflug nach Paris gegönnt. Die beiden ließen sich am Wochenende im Parc des Princes Stadion blicken, um das Fußballspiel zwischen Paris Saint-Germain und FC Lorient zu verfolgen. Für das berühmte Ehepaar ist ein solcher gemeinsamer öffentlicher Auftritt eine echte Seltenheit – umso mehr erfreuten sich Fans daran, die Schauspieler gut gelaunt auf der Tribüne zu sehen. Am Ende trennten sich beide Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden.

Penélope zeigte sich dabei zunächst in einem lässigen schwarzen Outfit mit Baseballcap, bevor sie zu einer stilvollen Schiebermütze und passender dunkler Sonnenbrille umschwenkte. Javier erschien passend zum Anlass im Trikot von Paris Saint-Germain, trug eine schicke Brille und ebenfalls eine Kappe und präsentierte sich mit buschigem Bart. Während des Spiels plauderten die beiden angeregt miteinander und schienen die gemeinsame Zeit sichtlich zu genießen.

Das spanische Schauspielerpaar ist seit 2010 verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder: Sohn Leo und Tochter Luna. Beide haben in ihrer Karriere mit dem Oscar die höchste Auszeichnung der Filmbranche gewonnen – Penélope für ihre Rolle in "Vicky Cristina Barcelona" und Javier für seine Leistung in "No Country for Old Men". Das Paar lebt nach eigener Aussage in Madrid, wo sie ihre Familie in ihrer spanischen Heimat großziehen.

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Imago Javier Bardem und Penélope Cruz im Parc des Princes

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Imago Schauspieler Javier Bardem und Penelope Cruz in Paris

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Imago Penélope Cruz und Javier Bardem bei der Eröffnung von "Emmanuelle" beim 72. Filmfestival San Sebastián