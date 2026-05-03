Zu extrem: Bryan Cranston lehnt diese Rolle seit Jahren ab

Seit Jahren versucht Robert Kirkman (47), Showrunner der Amazon-Prime-Animationsserie "Invincible", einen ganz bestimmten Schauspieler für sein Projekt zu gewinnen – und scheitert dabei immer wieder. Die Rede ist von Bryan Cranston (70), der jedem Angebot bislang eine Absage erteilt hat. Anlässlich des Starts der neuen vierten Staffel von "Invincible" sprach Robert Kirkman erneut mit DiscussingFilm über die hartnäckige Weigerung des "Breaking Bad"-Stars und machte dabei deutlich, dass er sich damit noch lange nicht zufriedengeben will: "Wir kriegen ihn."

Gegenüber DiscussingFilm beschrieb Robert die Situation bereits im Februar 2025 als regelrechte Tradition: "Ich glaube, wir bieten Bryan in jeder Staffel eine Rolle an. Das ist schon Tradition bei uns, und seine Tradition ist, dass er ablehnt. Aber wir versuchen es nochmal, Bryan!" Der Showrunner fügte hinzu, dass Bryan damit der einzige Schauspieler sei, der dem Team jemals abgesagt habe. Zum Start der neuen Staffel ließ sich Robert erneut nicht entmutigen und bekräftigte, dass er mit seinen Angeboten nicht aufhören werde, bis Bryan nachgibt.

Bryan Cranston wurde vor allem durch seine Hauptrolle als Walter White in der Erfolgsserie "Breaking Bad" weltbekannt und gilt als einer der renommiertesten Charakterdarsteller Hollywoods. Zuletzt war er unter anderem in dem Theaterstück "All the Way" zu sehen, für das er einen Tony Award erhielt. "Invincible" erzählt derweil die Geschichte von Mark Grayson, der als Superheld Invincible in die Fußstapfen seines legendären Vaters treten muss und sich dabei blutigen Kämpfen sowie familiären Konflikten stellen muss. Die bisherigen vier Staffeln der Serie sind vollständig bei Amazon Prime abrufbar.

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Imago Bryan Cranston, März 2025

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Jesse Grant/Getty Images Robert Kirkman bei der Premiere der 2. Staffel "Fear The Walking Dead"

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Getty Images Bryan Cranston bei den Tony Awards im Juni 2019