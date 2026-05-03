"Unsympathisch": Das dachte Romi anfangs über Christian Wolf

Romina Palm (26) gibt auf TikTok eine ehrliche Antwort auf eine Frage, die sich anscheinend viele Fans stellen: Was dachte sie von ihrem jetzigen Verlobten Christian Wolf (30), als sie ihn das erste Mal traf? Der Fitnessinfluencer ist bekannt dafür, die Gemüter zu spalten: Manche feiern ihn für seine unverblümte Art, andere kritisieren seinen meinungsstarken Auftritt auf Social Media. Romina gesteht in dem Clip, dass ihr erster Eindruck nicht der beste war...

Romina erzählt, dass sie Christian schon lange, bevor 2023 aus ihnen ein Paar wurde, zum ersten Mal traf – im Jahr 2018 oder 19, schätzt sie. "Ich lebe nicht hinter dem Mond, ich hatte den Namen vorher auf jeden Fall schon mal gehört. Ich habe Vorurteile gehabt, gebe ich offen zu", erinnert sich die Influencerin. Dann gesteht sie lachend: "Ich fand den Typen richtig unsympathisch. Ich glaube, viele erkennen sich da wieder, oder?"

Wie und warum es nach dem miesen ersten Eindruck dann doch zwischen ihnen funkte, das verrät Romina nicht. Dafür erzählte Christian diese Geschichte kürzlich aus seiner Perspektive. In dem TikTok-Clip verriet er, dass sie sich 2023 wiedertrafen, nachdem sie beide harte Trennungen durchlebt hatten. Ein Spaziergang und tiefe Gespräche brachten sie damals einander nahe – neben der körperlichen Anziehung. Heute leben Romina und Christian gemeinsam auf Zypern und haben eine Tochter.

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Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf auf der FIBO 2026

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ActionPress Christian Wolf, Unternehmer

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Instagram / rominapalm Christian Wolf, Romina Palm und Tochter Hazel, September 2025

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