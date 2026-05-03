Iris spricht Klartext: Würde sie Peter Klein zurücknehmen?

Iris Katzenberger (58) macht kurzen Prozess mit allen Spekulationen um ein mögliches Liebescomeback mit Peter Klein (59): Beim Thema Rückkehr zu ihrem Ex zieht die Reality-TV-Bekanntheit jetzt eine knallharte Grenze. Nachdem Peter und Schauspielerin Yvonne Woelke (46) bestätigt hatten, dass ihre Beziehung beendet ist, richtet sich der Blick vieler Fans sofort auf Iris. Schließlich war sie rund 20 Jahre mit Peter verheiratet, bevor die Ehe nach den Ereignissen rund um das Dschungelcamp in Australien zerbrach. Doch im Gespräch mit Bild stellt die Mutter von Daniela Katzenberger (39) nun klar, wie sie zu einem Neuanfang mit ihrem Ex steht: "Selbst wenn er der letzte Mann auf Erden wäre, wollte ich so einen Mann nicht mehr zurück."

Hinter Iris liegt eine lange und öffentlich ausgetragene Trennungsgeschichte. Als Peter Anfang 2023 Lucas Cordalis (58) als Begleiter ins Dschungelcamp nach Australien folgte, war auch Yvonne als Support für ihre Freundin Djamila Rowe (58) vor Ort. Hinter den Kulissen kamen sich Peter und Yvonne angeblich näher, beide bestritten damals jedoch eine Affäre. Iris zog trotzdem die Reißleine, es kam zum Rosenkrieg und schließlich im November 2024 zur Scheidung. "Was er mir alles angetan hat, hat mir damals den Boden unter den Füßen weggezogen und 100.000 Euro noch bei der Scheidung. Ich wurde über drei Jahre lang öffentlich durch den Dreck gezogen, selbst noch vor ein paar Tagen in deren Podcast", betont Iris.

Kurz nach dem Ehe-Aus traten Peter und Yvonne als Paar im Format Forsthaus Rampensau Germany auf. Während sich die beiden mittlerweile auch getrennt haben und Iris seit Anfang April ebenfalls wieder Single ist, stellt sich die Frage, ob der Zwist zwischen den einstigen Eheleuten nun verfliegen könnte. Die TV-Persönlichkeit macht gegenüber dem Blatt aber deutlich, dass sie kein Interesse an einem neuen Kapitel mit Peter hat. "Ich wünsche niemandem auf der Welt etwas Schlechtes, aber ich wünsche ihm nur, dass er erkennt, wofür er eine treue Ehefrau und die Familie weggeworfen hat", meint Iris abschließend.

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Imago Iris Katzenberger und Peter Klein vor dem Abflug zum Dschungelcamp, 12.01.2018

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AEDT / ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke im August 2024

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Imago Peter Klein und Iris Katzenberger im Jahr 2013