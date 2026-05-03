Elena Uhlig offenbart ungewöhnliches nächtliches Ritual

Wenn Elena Uhlig (50) mitten in der Nacht aufwacht, greift sie zum Joghurt. Das verriet die Schauspielerin jetzt gegenüber Bunte.de am Rande eines Events der Zeitschrift Freundin in München. Ihr nächtlicher Hunger hat einen konkreten Grund: "Mir wurde mal attestiert, dass mir die Proteine fehlen. Also esse ich einen Joghurt und dann schlafe ich weiter", so Elena. Beim Frühstück hält sich die Schauspielerin dagegen zurück. Morgens reicht ihr meist ein schwarzer Tee mit Honig und Milch.

Das nächtliche Aufstehen gehört schon seit rund 18 Jahren zu ihrem Alltag – seitdem sie Kinder hat. Inzwischen sind die Kinder älter, doch die Gewohnheit ist geblieben: Jetzt schaut sie nachts nach, ob sie schon zu Hause sind. Außerdem schwört Elena auf eine weitere Routine: "Lachen. Viel Lachen." Kinder lachen laut ihr bis zu 400-mal täglich, Erwachsene hingegen nur noch etwa 17-mal. "Das sollte uns zu denken geben", findet sie.

Elena ist mit dem österreichischen Schauspieler Fritz Karl (58) verheiratet und lebt mit ihm in einer Patchwork-Familie, die insgesamt sieben Kinder und vier Enkelkinder umfasst. Gemeinsam führen die beiden auch die Modefirma Frauuhlig, bei der im Team regelmäßig über Gesundheit gesprochen wird. Ein Thema liegt ihr besonders am Herzen: Vorsorgeuntersuchungen. Kolleginnen gegenüber wird sie deutlich: "Eigentlich finde ich, dass es Pflicht sein sollte, dass meine Mitarbeiterinnen eine Darmspiegelung vorweisen."

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Getty Images Elena Uhlig, Oktober 2024

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Getty Images Elena Uhlig im November 2023

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Getty Images Fritz Karl und Elena Uhlig im Juni 2017

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