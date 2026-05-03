Cynthia Bailey will Partner trotz Liebesglück nicht heiraten

Cynthia Bailey (59) ist wieder schwer verknallt, doch vor den Traualtar will sie kein drittes Mal ziehen. Die "Real Housewives of Atlanta"-Beauty verrät jetzt im Gespräch mit dem Mirror, dass sie mit Musiker LePrince seit fast zwei Jahren glücklich liiert ist, eine Hochzeit aber ausgeschlossen hat. Der Realitystar und der Künstler genießen ihre Liebe in Atlanta und darüber hinaus, doch für Cynthia fühlt sich die Beziehung auch ohne Ehering vollkommen an. "Ich habe zweimal geheiratet und mich zweimal scheiden lassen. Es ist keine Priorität für mich", stellt sie klar.

Trotzdem beschreibt die Schauspielerin ihre Romanze als feste Partnerschaft, in der sie voll und ganz angekommen ist. "LePrince und ich sind großartig. Wir sind jetzt seit fast zwei Jahren zusammen. Wir haben die beste Zeit", schwärmt sie im Interview. Zwar glaubt sie, dass ihr Freund grundsätzlich offen für eine Ehe wäre, doch sie selbst verspürt keinen Druck mehr, ihre Liebe auf dem Papier zu besiegeln: "Ich denke, es gibt einen Weg, zusammen zu sein und seine Partnerin und seine Frau zu sein, ohne tatsächlich Papiere zu unterschreiben, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass ich es bereits bin."

Cynthia blickt auf bewegte Beziehungsjahre zurück: Ihre Ehe mit Gastronom Peter Thomas endete 2017, die zweite mit Sportkommentator Mike Hill scheiterte 2022 – beide Lieben wurden im Rahmen der "Real Housewives"-Reihe vor laufender Kamera dokumentiert. Jetzt wünscht sich der TV-Star vor allem Ruhe im Herzen und konzentriert sich neben seinem Liebesglück auf vielfältige Projekte. In der neuen "Real Housewives of Atlanta"-Runde trifft sie auf spannende Frauen wie Unternehmerin Pinky Cole, die mit ihrer Marke Slutty Vegan in Atlanta groß geworden ist, und R&B-Sängerin K. Michelle. Cynthia betont, wie sehr sie die Mischung schätzt. "Wir hatten noch nie jemanden wie diese beiden, und sie sind in jeder Hinsicht so unterschiedlich", sagt sie über ihre Kolleginnen. Wenn sie sich heute alte Szenen der Show anschaut, müsse sie laut lachen: "Wir waren einfach wir selbst und wussten gar nicht, wie lustig wir sind." Genau dieses Gefühl wolle sie sich – zusammen mit ihrem neuen Partner an ihrer Seite – auch im echten Leben bewahren.

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Getty Images Cynthia Bailey bei den 12th Annual Truth Awards im Beverly Hilton, März 2026

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Getty Images LePrince und Cynthia Bailey bei "A Lunch with Heart" der American Heart Association in Atlanta, April 2026

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Getty Images Cynthia Bailey und Mike Hill im Juni 2022