Schwere Depression: Sein Hund rettete James Middletons Leben

James Middleton (39), der Bruder von Prinzessin Kate (44), hat sich jetzt in der britischen ITV-Show "This Morning" offen über seine schwere Depression geäußert. Der 39-jährige Unternehmer erschien gemeinsam mit seinem Hund Isla auf dem Sofa und sprach mit den Moderatoren Alison Hammond und Dermot O'Leary (52) darüber, wie seine verstorbene Spaniel-Hündin Ella ihm das Leben gerettet hat. "Ella ist der Hund, dem ich es zuschreibe, mein Leben gerettet zu haben", erklärte James. In der schlimmsten Zeit seiner Erkrankung sei Ella seine einzige Verbindung zur Außenwelt gewesen: "Es war eine Zeit, in der ich keine Verbindung zu Menschen herstellen konnte – und irgendwie glaube ich, dass Ella gespürt hat, wie es mir ging."

James wurde 2017 mit einer klinischen Depression diagnostiziert. In der Show berichtete er, dass sein Therapeut ihn damals anwies, mit Ella zu sprechen, wenn ihm die Worte fehlten: "Während der Therapiesitzungen konnte ich bestimmte Dinge nicht laut aussprechen – also sagte mein Therapeut: 'Geh nach Hause und sprich mit Ella' – und das konnte ich." Ella habe Dinge aus ihm herausbringen können, die er zuvor nicht in Worte fassen konnte. Auch seine neue Hündin Isla hilft ihm heute dabei, im Alltag zu bleiben: "Ich werde jeden Tag daran erinnert, dass meine Hunde im Moment leben – Isla ist einfach sie selbst, sie versucht nicht, irgendjemanden zu beeindrucken. Das ist etwas, das wir als Menschen lernen können."

James hatte Ella im ersten Studienjahr an der Universität Edinburgh zu sich genommen. Die Hündin begleitete ihn laut seiner eigenen Website zu jeder einzelnen seiner Therapiesitzungen. Dass die Depression schon früh in seinem Leben eine Rolle spielte, räumte er ebenfalls ein – doch lange habe er das Thema verdrängt, weil er sich aufgrund seiner privilegierten Erziehung nicht berechtigt fühlte, depressiv zu sein. Ella starb, kurz bevor James erfuhr, dass seine Frau Alizée schwanger war. Die Begegnung mit ihr verdankt er übrigens ebenfalls der treuen Hündin: Ella war auf Alizée zugelaufen, James folgte ihr – und der Rest ist Geschichte. 2020 gründete er die Hundefutterfirma Ella & Co, die er nach seiner geliebten Hündin benannte.

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Instagram / jmidy James Middleton mit seiner verstorbenen Hündin Ella, Oktober 2020

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Instagram / jmidy James Middleton mit seiner Familie, Dezember 2023

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Instagram / jmidy James Middletons verstorbene Hündin Ella