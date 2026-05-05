Nach Krankenhaus: Martin Brambach ist wieder zu Hause

Martin Brambach (58) ist wieder zu Hause! Der 58-jährige Schauspieler hat sich nach seinem Krankenhausaufenthalt bei seinen Fans gemeldet und Entwarnung gegeben. Auf Facebook postete er ein Foto, das ihn in vertrauter Gesellschaft zeigt: Familienhund Juri durfte sein Herrchen in Recklinghausen, wo Martin mit seiner Frau Christine lebt, wieder ausgiebig begrüßen. "Mir geht es wieder sehr gut, ich bin inzwischen zu Hause und ganz überwältigt von der Anteilnahme und den vielen, unglaublich herzlichen Genesungswünschen. Dafür danke ich Ihnen und Euch ganz, ganz doll!", schrieb er dazu.

Vorerst ist dem Schauspieler allerdings noch Ruhe verordnet. Was genau hinter dem Krankenhausaufenthalt steckt, behält Martin für sich. Bekannt ist lediglich, dass er zuvor in einem Tenniscamp auf Mallorca war, bevor sich sein Zustand so verschlechterte, dass ein Aufenthalt unter ärztlicher Aufsicht notwendig wurde. Martins Management hatte gegenüber Bild klargestellt, dass die Situation nicht lebensbedrohlich gewesen sei. Tausende Fans hatten ihm in den sozialen Medien ihre Genesungswünsche geschickt.

Martin hatte wegen des Krankenhausaufenthalts kurzfristig einen Auftritt als Werbegesicht der Baumarktkette Toom in Halle an der Saale absagen müssen. Der gebürtige Rostocker gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Seit 2016 ermittelt er im Tatort als Kriminalhauptkommissar Peter Michael Schnabel. Auch auf der Kinoleinwand konnte er sich einen Namen machen – unter anderem mit Rollen in "Die Fälscher" und "Der Vorleser". Für seine Leistung in "Der Fall Barschel" wurde er mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet.

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Getty Images Martin Brambach, Schauspieler

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Facebook / mbrambach Martin Brambach und sein Hund Juri, Mai 2026

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Facebook / Martin Brambach Schauspieler Martin Brambach im Mai 2026

Wie gefällt euch Martins Danke-Post mit Hund Juri? Herzerwärmend – genau das Update, das wir gebraucht haben. Süß, aber jetzt bitte weiter ausruhen und offline bleiben. Ergebnis anzeigen