Chance für Fans: Tokio Hotel sucht Statisten für Musikvideo

Wer schon immer mal davon geträumt hat, Teil des Tokio Hotel-Kosmos zu werden, könnte jetzt die Gelegenheit dazu bekommen: Die Band sucht für einen Musikvideodreh am kommenden Montag in Berlin noch optisch überzeugende Unterstützung. Für das neue visuelle Werk setzen Bill (36) und Tom Kaulitz (36), Georg Listing (39) und Gustav Schäfer (37) auf Community-Power pur: "Hallo ihr Mäuse, wir wollen euch als Statisten in unserem nächsten Musikvideo dabei haben!", verkündeten die Jungs am Montagabend gut gelaunt auf Instagram. Doch Achtung: Wer mitmischen will, muss schnell sein – die Bewerbungsfrist endet bereits diesen Mittwoch.

Die Anforderungen für den Statisteneinsatz in der Hauptstadt sind klar definiert: Volljährigkeit ist Pflicht, und ohne ein Foto in "eleganter Abendgarderobe" geht gar nichts. Während die genaue Location noch unter Verschluss gehalten wird, steht fest, dass der Dreh am 11. Mai in den Abendstunden über die Bühne geht. Es scheint, als wolle die Band das "California Nights"-Feeling mit einer ordentlichen Portion Berliner Chic garnieren. Dass es derzeit bei den Magdeburgern läuft, ist kein Geheimnis: Neben der neuen Single steht bei Tokio Hotel gerade ein ganzes Album in den Startlöchern. "Wir befinden uns aktuell in einer besonders produktiven Phase", ließen die Musiker bereits im Vorfeld durchblicken.

Wer beim Videodreh keine Statistenrolle ergattert, muss nicht allzu traurig sein – im Herbst wird es ohnehin laut. Ab dem 28. Oktober tourt die Band durch die größten Arenen Europas und macht dabei auch in Hamburg, Frankfurt und München Halt. Und während Bill und Tom an neuen Beats tüfteln, schwingt Schlagzeuger Gustav Schäfer woanders das Tanzbein. Er ist momentan der Publikumsliebling bei Let's Dance 2026 und beweist, dass er nicht nur den Takt an den Drums, sondern auch auf dem Parkett beherrscht.

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Imago Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer von Tokio Hotel in Rust, April 2026

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Getty Images Tokio Hotel, 2005

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Getty Images Gustav Schäfer und Anastasia Maruster bei der Auftaktshow von "Let's Dance" in den MMC Studios Köln