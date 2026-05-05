Nach Bali-Verschwinden: Kevin Njie bricht sein Schweigen

Monate nach seinem mysteriösen Verschwinden auf Bali hat sich Kevin Njie (30) nun öffentlich zu Wort gemeldet. In einem rund 20-minütigen YouTube-Video erklärt der Realitystar, der durch die erste Staffel von Too Hot to Handle Germany bekannt wurde, was ihn damals dazu bewegt hatte, von einem Tag auf den anderen abzutauchen. "Ich bin vor meinen Problemen weggelaufen", sagt Kevin offen in dem emotionalen Clip. Neben dem Rückblick auf seine Krise verkündete der 30-Jährige auch gleich eine erfreuliche Nachricht: Am 6. Juni wird er sein Comeback bei Fame Fighting International feiern.

In dem Video spricht Kevin erstmals offen über die psychischen Probleme, die ihn damals zur Flucht getrieben hatten. "Ich musste weg, weil ich in Deutschland nicht heilen konnte. Du kannst nicht an dem Ort heilen, an dem du kaputtgegangen bist. Deshalb war Bali mein Anker. Natürlich war das erst mal eine Flucht. Damit habe ich meine Sorgen von mir weggeschoben", erklärt er. Als Auslöser nennt er unter anderem den schnellen Ruhm nach seiner TV-Karriere: "Was ich nicht bedacht habe, dass das mein ganzes Leben verändert. Da kommst du in einen gewissen Rausch, den du so nicht kennst. Ich war diese ganze Aufmerksamkeit nicht gewohnt. Ich habe mich verloren in dieser Zeit und hatte so eine Leere in mir." Für seinen Sohn und seine Familie hat er noch besondere Worte: "Es tut mir besonders meiner Familie gegenüber leid."

Zur Erinnerung: Im Herbst 2025 war Kevin nach Bali gereist, um für "Fame Fighting 3" zu trainieren. Kurz vor dem Wettkampf sagte er jedoch ab. Daraufhin verschwanden seine Social-Media-Profile. Seine Ex-Freundin Emely Hüffer (30), mit der er einen gemeinsamen Sohn hat, schlug damals öffentlich Alarm und rief die Community auf, Informationen über seinen Verbleib zu teilen. Fünf Tage nach seinem Verschwinden tauchte er schließlich wieder auf. Nun begleitet ihn Fame-Fighting-Gründer Eugen Lopez eng auf dem Weg zurück. "Für mich ist das eine Herzensangelegenheit. Kevin ist seit Tag 1 bei der Fame-Fighting-Familie. Er ist stabil, wir haben viel dafür getan, um ihn dabei zu unterstützen, und sind froh, dass er wieder da ist", sagt Eugen laut Bild. Auch der Support der Fans spiele laut dem Gründer eine wichtige Rolle: "Er muss fühlen, dass er nicht alleine ist."

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IMAGO / Beautiful Sports Kevin Njie, November 2024

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RTL / Frank Beer Kevin Njie, Realitystar

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IMAGO / Beautiful Sports Eugen Lopez, Erfinder von Fame Fighting