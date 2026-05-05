Unter Tränen: Juliette und Tahnee verkünden Podcast-Pause

Mit Tränen in den Augen haben Juliette Schoppmann (46) und Tahnee Schaffarczyk (34) ihren Fans jetzt eine traurige Nachricht überbracht. In einem neuen Clip auf Instagram zu ihrem gemeinsamen Podcast "Fühl Vergnügen" wandten sich die beiden mit einem emotionalen Update an ihre Community – und kündigten dabei eine Veränderung an, die bei vielen Anhängern für Bestürzung sorgte. Von "zwei schweren Herzchen" sprachen die Sängerinnen bei der Bekanntmachung, die darauf schließen lässt, dass der Podcast vorerst pausiert.

"Es ist so, dass wir uns in diesem Rahmen jetzt erst mal auf unbestimmte Zeit von euch verabschieden", sagt Tahnee sichtlich gerührt. Die Nachricht trifft eine treue Fangemeinde, die "Fühl Vergnügen" seit mittlerweile drei Jahren begleitet. Als die beiden die drei Jahre erwähnen, schnürt es auch Juliette den Hals zu. Für viele Hörerinnen und Hörer ist der Podcast der Ort, an dem Juliette und Tahnee neben ihren Social-Media-Auftritten besonders nahbar wirken – mit viel Humor, aber auch ehrlichen Einblicken in ihr Leben. Dass ausgerechnet dort nun eine Pause ansteht, dürfte die Community besonders hart treffen. Aber für den Grund zeigen die Fans in den Kommentaren ebenso Verständnis. "Ich weiß manchmal gar nicht, wie wir das gemacht haben", sagt Juliette zum Workload der letzten Jahre. Und Tahnee ergänzt: "Ja, für dich war das eigentlich eine Zeit, da hätten wir pausieren müssen. Auch für längere Zeiträume."

Für Juliette ist es nicht das erste Mal, dass sie sich mit einer schmerzhaften Ankündigung an ihre Fans wendet. Zuletzt hatte die Sängerin in einem emotionalen Video auf TikTok über ihre Musikpause gesprochen und dabei "menschliche Enttäuschungen" als Hintergrund angedeutet – und sogar verraten, ans Aufgeben gedacht zu haben. Auch Tahnee ist dem Publikum aus dem Fernsehen bestens bekannt und teilt gemeinsam mit ihrer Frau regelmäßig private Einblicke auf Instagram.

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Instagram / tahnee Juliette Schoppmann und Tahnee Schaffarczyk, März 2025

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Imago Juliette Schoppmann zu Gast im WDR-Talk "Kölner Treff", 2023

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Getty Images Tahnee Schaffarczyk im November 2022