Nach Wochen: Deshalb trinkt Christina Lugner wieder Alkohol

Christina Lugner (60) ist zurück in Wien – und das nach einer längeren Zeit in der Sonne Teneriffas. Die Society-Lady tauschte die warmen Kanaren gegen den Wiener Alltag, der sie gleich mit einem prall gefüllten Terminkalender empfängt. Auf der Insel hatte die Autorin einen ungewöhnlichen Selbstversuch gewagt: vier Wochen ohne Alkohol. Ihr Fazit fällt gegenüber oe24 denkbar ernüchternd aus: "Ich muss ehrlich sagen, das bringt gar nichts. Mir ging es nicht besser. Ich war eher müde. Also ein Glaserl ist schon ein Allheilmittel."

Doch von Erholung kann nach der Rückkehr in die Bundeshauptstadt kaum die Rede sein. Zunächst steht ein Krankenhaustermin an, bei dem ihre hartnäckige Fußverletzung erneut medizinisch untersucht werden muss. "Dem Fuß geht es leider gar nicht gut", so Christina. Noch brisanter dürfte es dann am 8. Mai werden: An diesem Tag soll sie als Zeugin im Prozess gegen Simone Lugner auftreten. Zum möglichen Zeugenauftritt will sich Mausi auf Anfrage von oe24 jedoch nicht äußern und bleibt auffällig still.

Christina ist seit Jahren eine feste Größe der Wiener Gesellschaft. Zuletzt war sie als erste Kundin in der neuen Praxis von Schönheitschirurg Artur Worseg aufgetaucht, den sie liebevoll "Gott der Schönheit" nennt und der sie seit 35 Jahren zu seinen Stammkundinnen zählt. Den Clinch innerhalb des Lugner-Clans, der rund um den anstehenden Prozess für Gesprächsstoff sorgt, hat Christina durch ihre Ehe mit dem verstorbenen Immobilienunternehmer Richard Lugner (†91) erlebt – eine Vergangenheit, die die Society-Lady auch nach all den Jahren immer wieder einholt.

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ActionPress / Starpix / A. Tuma Christina Lugner, TV-Star

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ActionPress / Starpix / A. Tuma Christina Lugner, Oktober 2024

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Getty Images Christina und Richard Lugner im Februar 2005