Geständnis: Rocco Stark hatte seit einem Jahr keinen Sex

Seit einem Jahr hatte Rocco Stark (39) keinen Sex mehr – das enthüllte der 39-jährige Sohn von Schauspiellegende Uwe Ochsenknecht (70) jetzt in einem offenen Gespräch gegenüber Bild. Der gelernte Schauspieler und Realitystar, der einst durch das RTL-Dschungelcamp bekannt wurde und in Formaten wie "Kampf der Reality-Stars" zu sehen war, lebt derzeit bewusst zurückgezogen in München. Statt roter Teppiche und TV-Kameras findet man ihn in der Nobeldiskothek 089-Bar, wo er als fester Teil des Teams arbeitet – und das seit geraumer Zeit vollkommen nüchtern.

Hinter der sexuellen Abstinenz stecken diesmal philosophische Überlegungen: "Es dient meinen kognitiven Fähigkeiten. Ich will Zusammenhänge verstehen und wissen, warum alles so ist, wie es ist. Hier ist noch kein Platz für eine Frau zusätzlich", erklärt er gegenüber Bild. Schnelle, unverbindliche Begegnungen lehnt Rocco klar ab. "Ich will, wenn ich wieder jemanden kennenlerne, dass es etwas Besonderes ist. Ich will eine echte, tiefe Verbindung – nicht nur oberflächlichen Spaß wie heute üblich", so der Schauspieler weiter. Auf die Frage, welche Frau ihn eines Tages überzeugen könnte, antwortet er mit einem Schmunzeln: "Sie muss Herz und Verstand haben. Und vielleicht auch ein bisschen süß sein." Passend dazu verzichtet er seit 15 Monaten auch auf Alkohol – trotz seines Jobs hinter der Bar.

Eine sexuelle Auszeit ist für Rocco übrigens kein völliges Neuland. Bereits 2019 legte er eine ähnliche Pause ein, damals noch mit dem Wunsch, seine Ex-Frau Nathalie zurückzugewinnen. Schon seit Längerem beschäftigt sich der Ochsenknecht-Spross intensiv mit sich selbst und der Welt. Die Karriere vor der Kamera schließt er dabei nicht grundsätzlich aus: "Ich liebe Reality-Formate und Schauspiel. Wenn die Zeit gekommen ist und das richtige Angebot kommt, dann werde ich auch wieder drehen. Falls nicht, ist es für mich auch okay", sagt er. Sein Zuhause und seine Leidenschaft findet er derzeit in der 089-Bar: "Das ist meine Familie. Ich liebe die Menschen dort, die Musik und die gute Stimmung."

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Getty Images Rocco Stark, Reality-TV-Star

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Ronny Heine / Future Image / ActionPress Rocco Stark, Uwe Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht im September 2024

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Getty Images Rocco Stark, Schauspieler