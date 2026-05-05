Kein Spaß im neuen RTL-Morgenprogramm: Kritik wird lauter

RTL hat sein Morgenprogramm grundlegend umgebaut: Seit Montag, dem 4. Mai, läuft das neue Format "Deutschland am Morgen", das klassische Sendungen wie "Punkt 6" ablöst. Moderatorin Sabrina Ilski und ihr Kollege Jörg Boecker führen durch die neue Show, bei der die frühen Formate von RTL und ntv zusammengelegt wurden. Das Ziel laut Sender: "informativ und unterhaltsam zugleich" in den Tag zu führen. Doch von Begeisterung ist bei vielen Zuschauern wenig zu spüren – auf dem offiziellen Instagram-Profil von RTL häufen sich die kritischen Kommentare.

Die Vorwürfe der Zuschauer klingen dabei fast einheitlich: Die Sendung sei "trocken und langweilig", "zu steif" und "sehr steril". "Deutschland am Morgen fühlt sich an wie ein Fiebertraum. Sterile Nachrichten, kein Esprit, kein Spaß, keine Lockerheit – das ist schwer anzuschauen. Ich brauche Atmosphäre: ein Sofa, Farben, Lachen. Stattdessen wirkt alles steif und leblos", schreibt etwa ein User auf Instagram. Viele bemängeln außerdem ständige Wiederholungen: "gefühlt alle 15 Minuten das gleiche Thema", heißt es. Einige Zuschauer kündigen bereits an, künftig auf Sat.1 umzuschalten. RTL selbst versucht in der Kommentarspalte, die Wogen zu glätten: "Ein komplett neuer Morgen wirkt im ersten Moment oft härter, als er am Ende ist", schreibt der Sender. Und weiter: "Neues braucht manchmal etwas Zeit, um zu wirken. Wir bleiben dran." Susanne Althoff, stellvertretende Chefredakteurin von ntv, betonte, man hole "die Zuschauer genau dort ab, wo ihr Tag beginnt: mit den wichtigsten Themen, klarer Einordnung und einer Ansprache nah an ihrer Lebensrealität."

Dass der Abschied von den altbekannten Formaten nicht leicht fallen würde, deutete sich bereits vor dem Start an. So verabschiedete sich Angela Finger-Erben (46) mit Tränen in den Augen von der letzten Ausgabe von "Punkt 8" – auch ihr Team war sichtlich bewegt. Nicht nur die Zuschauer, sondern auch einige der bisherigen Moderatoren hatten die Einstellung der erfolgreichen Morgenformate öffentlich bedauert. Ob sich "Deutschland am Morgen" noch bei seinem Publikum einspielt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

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RTL Sabrina Ilski, "Punkt 12"-Moderatorin

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RTL Sabrina Ilski, Moderatorin

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Getty Images Angela Finger-Erben, Moderatorin

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