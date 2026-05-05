"Andere Ebene": Sind Kylie Jenner & Timothée zu verschieden?

Trennungsgerüchte um Timothée Chalamet (30) und Kylie Jenner (28) verdichten sich: Laut mehreren Insidern, die sich gegenüber dem Magazin OK! äußerten, steuert das Paar auf ein Beziehungsende zu. Der Schauspieler und die Unternehmerin sollen schlicht zu verschieden sein – kulturell und intellektuell befinde sich Timothée auf einer "völlig anderen Ebene" als Kylie, so eine mit dem Schauspieler vertraute Person. Seit ihrem öffentlichen Auftreten als Paar im Jahr 2023 hätten Fragen über ihre Kompatibilität die Beziehung begleitet.

Besonders nach Timothées Niederlage bei den Oscars, bei denen der begehrte Preis für den besten Hauptdarsteller an Michael B. Jordan (39) für dessen Rolle in "Sinners" ging, soll sich die Stimmung in der Beziehung spürbar verändert haben. "Seit seiner Oscar-Enttäuschung ist eine deutliche Veränderung in Timothées Stimmung zu bemerken – er ist in sich gekehrt und gedankenverloren", zitiert OK! eine Quelle aus Kylies Umfeld. Die Businessfrau hingegen gebe alles, um die Beziehung am Laufen zu halten – doch diese Energie werde nicht immer erwidert. Insider berichten zudem, Kylie wünsche sich, dass die Beziehung ernster werde, während Timothées Fokus klar auf seiner Karriere liege. Diese unterschiedlichen Prioritäten sorgten zunehmend für Spannungen. Freunde der Unternehmerin ermutigten sie bereits, ihren eigenen Wert zu erkennen und die Beziehung nicht allein zu stemmen.

Kompatibilitätszweifel sollen schon seit den Anfängen der Beziehung im Raum gestanden haben – auch aus der Familie des Schauspielers. Laut einer familiennahen Quelle herrsche "echte Verwirrung darüber, was die beiden auf einer tieferen Ebene zusammenhält, da ihre Welten, Prioritäten und Denkweisen so weit auseinanderzuliegen scheinen". Trotz aller Gerüchte zeigten sich die beiden zuletzt gemeinsam in New York, wo sie gemeinsam mit Freunden ein Basketballspiel der New York Knicks verfolgten und anschließend gemeinsam essen gingen.

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Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Critics' Choice Awards

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Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Dezember 2025