Das ist Prinzessin Kates geheimer Spitzname im Palast

Anlässlich des 15. Hochzeitstages von Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) berichten Vertraute des Paares nun über ein pikantes Detail aus dem Palast-Alltag – und das wirft ein ganz neues Licht auf die künftige Königin. Laut einem Bericht der Daily Mail kursiert unter Mitarbeitern des royalen Haushalts ein ganz besonderer Spitzname für Kate: "Steel Marshmallow Mark II", auf Deutsch so viel wie "Stahl-Marshmallow, zweite Version". Gemeint ist damit eine Frau, die nach außen hin weich, sanft und freundlich wirkt, im Inneren aber von außergewöhnlicher Stärke und Widerstandsfähigkeit ist.

Der Beiname ist dabei kein Zufall, denn er knüpft bewusst an einen alten Spitznamen der Queen Mum (†101) an. Kate gilt demnach als ihre würdige Nachfolgerin in puncto innerer Zähigkeit. Auch Jamie Lowther-Pinkerton, ein früherer Privatsekretär des Paares, äußerte sich gegenüber der Daily Mail und beschrieb William und Kate als gleichwertige Partner. Es sei nicht nur William, der seine Frau schütze – Kate passe genauso auf ihn auf. Wichtige Entscheidungen sollen in ihrer Ehe gemeinsam fallen, auch wenn nach außen hin oft er als derjenige wahrgenommen werde, der die Führung übernimmt.

Besonders angesichts der vergangenen schwierigen Jahre bekommt der Spitzname eine neue Bedeutung. Kate hatte öffentlich ihre Krebsdiagnose bekanntgegeben und sich einer Behandlung unterzogen. Hinzu kamen die anhaltenden Spannungen innerhalb der Royal Family, die nicht zuletzt durch den Rückzug von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) aus dem Königshaus entstanden sind. Dass Kate all das mit ihrer bekannt ruhigen und besonnenen Art meisterte, scheint den Spitznamen für viele im Palast nur zu bestätigen.

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales trägt ein dunkelblaues Outfit mit Hut und Mohnblume bei den Anzac-Day-Gedenkfeiern am Cenotaph in London

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Getty Images Queen Mum in Sandown Park, 2001

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026