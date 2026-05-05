Namen genannt: Sandra Sicora schießt gegen Reality-Kollegen

Kein Blatt vor den Mund nehmen – das ist Sandra Sicoras (33) Markenzeichen. Die Realitystar-Bekanntheit hat in einer Instagram-Fragerunde ordentlich ausgeteilt und dabei klar Stellung bezogen, welche ihrer Kollegen aus der Reality-TV-Welt bei ihr hoch im Kurs stehen – und welche ganz und gar nicht. Gefragt, wer die coolsten und wer die blödesten Leute im Reality-TV seien, antwortete Sandra direkt und ohne Umschweife – und nannte dabei sowohl auf der positiven als auch auf der negativen Seite konkrete Namen.

Auf der Sympathie-Seite stehen bei der Realitydarstellerin nur drei Personen: "Beste: Calvin, Gigi, Cecilia", schrieb sie ihren Followern. Bei den weniger Beliebten wurde ihre Liste jedoch deutlich länger. "Blödeste: Wo soll ich anfangen? Max, Emma, Jennifer, Gabriela, Kim V., die zwei Jungs bei mir bei #CoupleChallenge, Gloria... und nicht nur, weil wir uns in Formaten gestritten haben, sondern weil die wirklich einen Schaden haben", legte Sandra auf Instagram nach.

Sandra ist seit Jahren ein bekanntes Gesicht in der deutschen Reality-TV-Landschaft und war bereits in diversen Formaten zu sehen. Die am 23. Mai 1992 geborene Content-Creatorin ist dabei nicht zum ersten Mal für direkte Worte bekannt und scheut sich auch öffentlich nicht davor, Konflikte anzusprechen. Aktuell ist sie laut eigenen Angaben Single und kinderlos.

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Imago Sandra Sicora bei den Reality Awards 2026

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RTL / Frank Fastner Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, Realitystar

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