Schnellster Deal bei "Bares für Rares" dauerte nur Sekunden

Bei Bares für Rares gehört das Feilschen zum guten Ton – doch im Jahr 2015 war davon keine Spur. Gast Torsten Bräuer brachte damals ein ramponiertes Harmonium in die beliebte ZDF-Trödelshow mit. Das kaputte Tasteninstrument war ihm schlicht lästig, und sein einziges Ziel war es, das sperrige Holzding nicht wieder mit nach Hause nehmen zu müssen. Händler Waldi Lehnertz witterte seine Chance und ließ seine Kollegen dabei gar nicht erst zu Wort kommen. Er machte dem Verkäufer direkt ein Angebot: "Ja komm, wenn du nicht dran hängst, dann geb ich dir 200 Euro und dann sind wir fertig." Torsten zögerte keine Sekunde und stimmte mit einem schlichten "Ja!" zu. Der gesamte Deal war nach unglaublichen 35 Sekunden abgeschlossen – ein Rekord, der bis heute ungebrochen ist.

Die anderen Händler konnten kaum fassen, was gerade passiert war. Sie blickten ungläubig in die Runde und brauchten einen Moment, um zu begreifen, dass der Handel bereits abgeschlossen war. Susanne Steiger (43) fragte Waldi daraufhin lachend, ob er etwa Hunger gehabt und deshalb so schnell abschließen wollen habe. Ludwig Hofmaier (84) ließ sich sogar dazu hinreißen, seinem Konkurrenten in der Hitze des Moments eine Absprache zu unterstellen. Waldi selbst blieb dabei völlig gelassen und kommentierte das Geschehen mit den Worten: "Es tut mir um meine Kollegen natürlich leid, aber das war der schnellste Deal bei Bares für Rares."

Szenen wie diese sind es, die den Charme der Sendung ausmachen: Zuschauer erleben immer wieder, wie unterschiedliche Charaktere auf engem Raum aufeinandertreffen, spontane Entscheidungen fallen und echte Typen ihre Leidenschaft für Trödel und Kuriositäten ausleben. "Bares für Rares" läuft seit 2013 im ZDF und zählt zu den erfolgreichsten Trödelshows im deutschen Fernsehen. Das Format mit Moderator Horst Lichter (64) ist wochentags um 15:05 Uhr im ZDF zu sehen. Ludwig Hofmaier, der in der Szene des Blitzdeals noch auf Waldis Rekord reagierte, gehört mittlerweile nicht mehr zum festen Händlerteam der Sendung.

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Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares

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Mischke,Andre/ ActionPress Die "Bares für Rares"-Händler

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ZDF Bei "Bares für Rares" wird eine Jardinière für 2.200 Euro gekauft