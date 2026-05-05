Abturner: Emily Blunt hasst Rollkragenpullover an Männern

Emily Blunt (43) ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – das bewies die Schauspielerin jetzt erneut in der US-Talkshow "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Bei ihrem Auftritt Ende April plauderte sie offen über ihre ganz persönlichen Männer-Mode-No-Gos. Demnach lösen Rollkragenpullover bei ihr eine regelrechte "komplette Organabstoßung" aus, wie sie selbst formulierte. Ihr Ehemann John Krasinski (46) schaffte es jedoch, sie eines Besseren zu belehren: Als er ihr für seinen Auftritt bei den Golden Globes im Januar einen schwarzen Rollkragenpulli kombiniert mit einer Brille vorschlug, musste sie zunächst "ihr Gesicht unter Kontrolle bringen". Am Ende fand sie ihn dann doch "supercool" – "wie ein junger Michael Caine", schwärmte sie gegenüber Moderator Jimmy Fallon.

Beim Thema Männermode ließ Emily es dabei nicht bewenden. Auch sogenannte "Dad-Lederjacken" – besonders in glänzend und kurz geschnitten – gehören für sie zu den absoluten Ausschlusskriterien. Für umso mehr Lacher sorgte sie mit ihrer Schilderung der modischen Ambitionen ihrer beiden Töchter Hazel und Violet. Die Zwölfjährige orientiert sich stilmäßig an Rockikone Avril Lavigne (41), während die Neunjährige Jennifer Lopez (56) als ihr großes Vorbild zu haben scheint. Trotz ihrer eigenen Erfahrung in der Modewelt – Emily spielt in der Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada" mit – wollen die Mädchen von Mamis Stilratschlägen nichts wissen.

Die Schauspielerin und John sind seit fast 16 Jahren verheiratet und halten ihre Kinder weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. In einem Interview mit dem Magazin Porter betonte Emily, wie wichtig ihr das Zuhausesein für ihre Töchter ist, egal wie voll ihr Terminkalender ist. "Die Zehn-Minuten-Gespräche, bei denen sie dir alles erzählen – die möchtest du nicht verpassen", erklärte sie dort. Dass die Kinder inzwischen ihren eigenen Stil entwickeln, scheint sie mit Humor zu nehmen.

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Getty Images Emily Blunt erhält einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame in Los Angeles, April 2026

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Getty Images Bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills

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