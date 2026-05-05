Mysteriöser Countdown: Taylor Swift versetzt Fans in Aufruhr

Auf der Website von Taylor Swift (36) tauchte vor Kurzem ein geheimnisvoller Countdown auf – und verschwand genauso schnell wieder, wie er erschienen war. Das kurze Aufblitzen des Timers reichte jedoch aus, um die Swifties in den kollektiven Detektiv-Modus zu versetzen. Zu sehen war ein verspielter blauer Himmel mit weißen Wolken, der bei den Fans sofort Assoziationen zu einer ganz bestimmten Filmreihe weckte. Screenshots des Countdowns verbreiteten sich rasend schnell in den sozialen Netzwerken, und die Theorien ließen nicht lange auf sich warten. Der Timer war Berichten des Magazins OK! zufolge auf Samstag, den 2. Mai, um 14 Uhr Ortszeit eingestellt – bevor Taylors Website wieder auf die Bewerbung ihres aktuellen Albums "The Life of a Showgirl" umsprang.

Die Optik des Countdowns erinnerte viele Fans unweigerlich an das Pixar-Universum von "Toy Story" – und schon kursieren Spekulationen, ob die Sängerin in irgendeiner Form am fünften Teil der Reihe beteiligt sein könnte. "Toy Story 5" soll am 19. Juni in die Kinos kommen, und dieser Termin ist für eingefleischte Swifties kein beliebiges Datum: Der 19. Juni fällt auf den 20. Jahrestag von Taylors Debütsingle "Tim McGraw" aus dem Jahr 2006. Weitere Nahrung erhält die Theorie durch ein Outfit, das die Musikerin zuletzt trug – ein himmelblaues Kleid der Marke Staud, das Fans farblich passend zum Countdown finden. Ergänzt wurde es durch rote und gelbe Accessoires, was für die Anhänger der Sängerin, die für ihre vielschichtigen Easter Eggs bekannt ist, alles andere als zufällig wirkt.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Taylor einen Song für einen großen Kinofilm beisteuert. Für Die Tribute von Panem nahm sie "Eyes Open" auf. Gemeinsam mit Zayn Malik (33) schrieb und sang sie "I Don't Wanna Live Forever" für Fifty Shades of Grey und für den Film "Where the Crawdads Sing" steuerte sie den Song "Carolina" bei. Zu den aktuellen Spekulationen hat sich Taylor bislang nicht geäußert – weder auf ihrer Website noch in den sozialen Medien.

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