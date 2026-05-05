Wirklich 49? Fans sind von Shakiras jungem Aussehen geflasht

Mit einem kurzen TikTok-Video hat Shakira (49) ihre Fans geradezu in helle Aufregung versetzt. Die Sängerin ist darin am Wasser zu sehen, wie sie in einem Bikini-Top und einem Mini-Rock ausgelassen tanzt und dabei ihre durchtrainierten Bauchmuskeln zeigt. Ihr natürliches Haar und ihre strahlende Haut ließen viele Fans in den Kommentaren kaum glauben, was sie da zu sehen bekommen – nämlich eine fast 50-Jährige. Im Hintergrund läuft ihr neuester Song "Eurosummer (Girls Trip)", eine Kollaboration mit der schwedischen Sängerin Zara Larsson (28).

Die Reaktionen in den Kommentaren sprechen für sich. "Teile dein Geheimnis, Mädel. Wir, die hier altern, leiden gerade", schrieb eine Nutzerin. Ein anderer witzelte: "Ich war zehn, als Shakira zwanzig war. Jetzt bin ich achtzig, und sie ist fünfundzwanzig." Und ein weiterer Kommentar lautete: "Jungs, wir altern nur, weil wir arm sind." Das Video erschien kurz nach einem historischen Auftritt der Sängerin in Brasilien: Am 2. Mai feierten rund zwei Millionen Menschen mit ihr bei einem kostenlosen Konzert am Strand von Copacabana – nach Angaben der Stadt der größte Auftritt ihrer Karriere.

Doch hinter der makellosen TikTok-Kulisse steckt auch eine andere Seite. Anfang April hatte Shakira in der spanischen Late-Night-Show "Al cielo con ella" überraschend offen über die Trennung von Gerard Piqué (39) gesprochen. "Ich bin in tausend Stücke zerbrochen und habe mich Stück für Stück wieder aufgebaut", sagte sie dort. Nach elf Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Söhnen hatte das Aus im Juni 2022 einen riesigen Mediensturm ausgelöst. In dem Interview erklärte Shakira auch, wie sie den Schmerz verarbeitet habe: mit Humor. "Ich lache viel über das, was mir widerfahren ist. Ich mache viele Witze; ich verwandle meine Schwierigkeiten in eine Quelle des Humors", sagte sie.

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Getty Images Shakira gibt ein Gratis-Konzert am Strand von Copacabana in Rio de Janeiro, 2. Mai 2026

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Getty Images Shakira bei der Weltpremiere von "Zootopia 2" im El Capitan Theatre in Los Angeles, November 2025

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ActionPress Gerard Piqué und Shakira im Mai 2014