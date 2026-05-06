David Attenborough bei seltenem Auftritt vor 100. Geburtstag

In ein paar Tagen erreicht Sir David Attenborough (99) einen Meilenstein, der nur wenigen Menschen vergönnt ist: seinen 100. Geburtstag. Dass der Naturforscher und Dokumentarfilmer aber trotz des betagten Alters noch fit ist, zeigen die neuesten Aufnahmen von ihm. Fotos, die The Mirror vorliegen, zeigen David zusammen mit seiner Tochter Susan bei einem Spaziergang im Südwesten Londons. Er trägt dabei eine lockere Leinenhose mit Cordjacke und einem grauen Pullover. Eingehakt bei seiner Tochter schlendert David die Straße hinunter und wirkt dabei nicht nur gut gelaunt, sondern für einen fast Hundertjährigen auch sehr agil.

David ist bis heute eine Art Nationalheld in Großbritannien. Kaum einer wies in der Vergangenheit eine derartige Expertise in Sachen Wildtiere und Natur auf. Auch heute ist der Schriftsteller noch in Radio und Fernsehen unterwegs und teilt sein Wissen mit seinen Zuschauern und Fans, auch wenn er sonst eher zurückgezogen lebt. So moderierte er 2026 beispielsweise die Sendungen "Wild London" und "A Gorilla Story: Told by David Attenborough". Außerdem wurde eine Retrospektive veröffentlicht, die auf Davids Karriere zurückblickt und ihn auch selbst zu Wort kommen lässt. Sein 100. Geburtstag am 8. Mai wird im Vereinigten Königreich groß gefeiert. Unter anderem erscheint ihm zu Ehren der Film "David Attenborough's 100 Years of Earth" und das Naturhistorische Museum Londons eröffnet Mitte Juni eine 360-Grad-Attraktion mit dem Titel "Our Story with David Attenborough".

Die Briten scheinen David zu lieben und zu verehren. Sogar die Royals sind große Fans. Vor einigen Jahren verzückten die Kinder von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) die Royal-Fans, als sie dem Experten in einem Video Fragen stellen durften. Prinzessin Anne (75) ist dem 99-Jährigen ebenfalls sehr verbunden. Schon einige Tage vor seinem Geburtstag veröffentlichte die Princess Royal ein Video für die Naturschutzorganisation Whitley Fund for Nature, in dem sie ihm zum Geburtstag gratuliert und seinen weltweiten Einfluss lobt: "Er hat so eine große Wirkung erzielt, und ich bin sicher, dass seine Erfahrungen für so viele Menschen einen riesigen Unterschied gemacht haben – im Sinne von: Es lohnt sich, es zu versuchen."

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Getty Images Sir David Attenborough nach der Ernennung zum Knight Grand Cross des Order of St Michael and St George in Windsor, 2022

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Getty Images Sir David Attenborough, Prinz William und Prinzessin Kate bei der Taufe der RSS Sir David Attenborough im September 2019

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John Swannell/ Buckingham Palace Prinzessin Annes neues Porträt

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Glaubt ihr, David wird seinen 100. Geburtstag groß feiern? Nein, nur eine kleine, ruhige Runde aus Familienmitgliedern. Ja, das ist immerhin ein echter Grund zum Feiern. Ergebnis anzeigen