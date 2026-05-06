"Größer als Swarovski": Vici will aus Familienschatten raus

Victoria Swarovski (32) hat sich in einem Interview mit Bild offen gezeigt – und dabei nicht nur über ihre beruflichen Ambitionen gesprochen, sondern auch über Selbstzweifel und ihr Privatleben. Die Moderatorin, die seit 2018 regelmäßig bei Let's Dance zu sehen ist und demnächst den Eurovision Song Contest in Wien moderieren wird, kämpft nach eigenen Angaben immer wieder gegen das Vorurteil an, ihr sei durch den berühmten Familiennamen alles leicht gemacht worden. Dem widerspricht sie klar: "Ich wollte mich schon früh auf meine eigenen Beine stellen und unabhängig sein. Ich möchte mich auf niemanden verlassen müssen – mein eigener Chef sein und sehen, wie weit ich komme." Ihr großes Ziel formuliert sie dabei selbstbewusst: "Vielleicht klingt das übertrieben, aber mein Ansporn ist, vielleicht sogar mal größer zu sein als Swarovski!"

Hinter dem Glamour arbeitet Victoria hart an sich selbst – und ist dabei gnadenlos ehrlich. Die Moderatorin beschreibt, wie ihr Kleinigkeiten auffallen, die andere wohl gar nicht sehen würden. "Wenn ich im Studio stehe und winke, habe ich so schlappe Haut an den Armen", sagte sie Bild. Ihre Oberschenkel könnten "ein bisschen straffer" sein, findet sie – und reagiert darauf mit noch mehr Disziplin und Training. Und wenn es um ihr Herz geht, bleibt die Grenze klar: "Das, was super privat ist, das möchte ich auch nur für mich behalten." Details zu ihrem "Schatz" Mark Mateschitz (33) verrät sie nicht.

Am 16. Mai steht für Victoria einer der größten Auftritte ihrer Karriere an, wenn sie den Eurovision Song Contest in Wien moderiert. Gemeinsam mit ihrem Co-Moderator Michael Ostrowski hat sie bereits erste Outfits für den Abend vorgestellt. An den Looks für den großen Abend feilt sie schon seit Längerem – ein Thema, das ihr erkennbar am Herzen liegt.

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Imago Victoria Swarovski bei den Spa Awards 2026 im Kurhaus Baden-Baden, 21.03.2026

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Imago Victoria Swarovski bei der sechsten Liveshow von "Let's Dance" im Coloneum in Köln, 17.04.2026

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Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski trägt seit einiger Zeit eine Kette mit dem Namen ihres Partners und Hundes um den Hals.