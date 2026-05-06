Ronnie Ortiz-Magro spricht offen über seine Depression

Sorgen um Ronnie Ortiz-Magro (40): Der Realitystar aus der US-Kultserie "Jersey Shore" hat sich jetzt auf Instagram zu Wort gemeldet und dabei offen über seine psychische Gesundheit gesprochen. In mehreren Instagram-Story-Posts teilte er einen Text über hochfunktionale Depression: "Hochfunktionale Depression bedeutet, jeden Tag mit einem Gesicht aufzuwachen, das funktioniert, aber einem Herzen, das es nicht tut – alles zu tun, was man soll, während man innerlich nichts spürt, und es fühlt sich die meisten Tage so an, als wäre man im eigenen Leben gefangen und gezwungen, weiterzumachen, auch wenn jeder Teil von einem aufhören möchte." Außerdem erinnerte der 40-Jährige daran, dass der Mai der Monat des Bewusstseins für mentale Gesundheit ist. Dazu teilte er ein Interview mit NBA-Star Kyrie Irving, in dem dieser sagt: "Es ist okay, menschlich zu sein. Ich muss für niemanden hier perfekt sein und auch nicht für die Öffentlichkeit."

Ronnies offene Posts kommen zu einem Zeitpunkt, an dem sein Umfeld sich sichtlich Sorgen macht. Während der Promotour zur neuen Staffel von "Jersey Shore: Family Vacation" fiel der Realitystar durch ungewöhnliches Verhalten auf – so soll er bei einem Interview auf SiriusXM eingenickt sein und wurde einem Bericht auf Page Six zufolge gebeten, eine Roter-Teppich-Veranstaltung vorzeitig zu verlassen. Bereits im März war die Situation ernst: Damals rückte die Polizei zu seinem Zuhause in Miami aus, nachdem seine Ex-Freundin bei einem Streit während ihres Auszugs nach dem Ende der Beziehung einen Notruf abgesetzt hatte. Sein Kollege Mike "The Situation" Sorrentino sprach ihm inzwischen öffentlich seinen Rückhalt aus, betonte aber gleichzeitig: "Ich möchte klarstellen, dass ich nicht verantwortlich für die Handlungen eines anderen Castmitglieds bin."

Ronnie ist bereits seit Jahren eine der bekanntesten Persönlichkeiten aus "Jersey Shore", das MTV-Erfolgsformat, das 2009 erstmals ausgestrahlt wurde. Der Realitystar hat in der Vergangenheit immer wieder offen über seinen Kampf mit Sucht gesprochen und dabei auch schwierige Zeiten öffentlich gemacht. Auch sein Privatleben war wiederholt Thema in der Öffentlichkeit, darunter eine turbulente Beziehung mit seiner Ex-Freundin Sammi Giancola sowie spätere Beziehungen, die ebenfalls für Schlagzeilen sorgten. Seine Bereitschaft, persönliche Probleme anzusprechen, zieht sich damit wie ein roter Faden durch seine öffentliche Präsenz.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Ronnie Ortiz-Magro bei der Premiere von Jersey Shore Family Vacation im Marquee New York, 23. April 2026

Getty Images Ronnie Ortiz-Magro mit dem Cast von "Jersey Shore" bei der Premiere von Jersey Shore Family Vacation

Getty Images Ronnie Ortiz-Magro im Juli 2019