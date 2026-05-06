Nach Facelift: Ginger Costello träumt von dieser Beauty-OP

Beim Bild-Renntag hat Ginger Costello (39) jetzt verraten, dass ihr nächster Beauty-Eingriff bereits in Planung ist. Die Reality-Bekanntheit, die sich erst vor wenigen Monaten in Thailand einem Facelift unterzogen hatte, ließ im Promiflash-Interview zunächst offen, was genau als Nächstes ansteht. "Es geht immer weiter, es geht immer weiter. Also, jetzt zurzeit weiß ich noch nicht, was ich machen lasse. Aber ich finde irgendwann bestimmt wieder mal was", erklärte sie im Gespräch. Ihr Freund Lukas Reiter blieb jedoch nicht ganz so geheimniskrämerisch und plauderte kurzerhand aus dem Nähkästchen.

"Sie erzählt immer, sie will eine Fettabsaugung machen. Und ich frage mich immer, wo? Da ist nur noch Haut und Knochen", verriet Lukas im Gespräch. Ginger ließ sich daraufhin zu näheren Details hinreißen: Sie wünsche sich eine sogenannte High-Definition-Fettabsaugung – mit dem Ziel, ein Sixpack zu bekommen. Dass ihr Freund seines durch Sport hat, sei für sie allerdings kein Ansporn, es ihm gleichzutun. "Ich hab keinen Bock, zum Sport zu gehen. Das ist voll anstrengend. Ich bin lieber zu Hause und esse", so Ginger. Trotzdem gehe sie jeden geplanten Eingriff mit Bedacht an.

Denn Ginger weiß, dass Operationen mit Risiken verbunden sind – und das aus eigener Erfahrung. Vor einigen Jahren musste sie wegen eines Darmverschlusses, den sie sich während eines Venezuela-Urlaubs zugezogen hatte, notoperiert werden. Der Eingriff hatte Folgen: Sie wäre laut eigener Aussage fast daran gestorben und hat seitdem keinen Bauchnabel mehr. "Deswegen erkundige ich mich jetzt 100.000 Mal, bevor ich eine OP mache, wo ich das machen lasse", betonte sie gegenüber Promiflash. Und weiter: "Aber eine OP ist eigentlich immer mit Risiko verbunden, das sollte man auch wissen."

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Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim, TV-Star

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Imago Ginger Costello-Wollersheim und Lukas Reiter beim BILD-Renntag, Mai 2026

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Imago Ginger Costellos Narbe am Bauch, Mai 2026