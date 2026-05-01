100. Geburtstag: Prinzessin Anne ehrt Sir David Attenborough

David Attenborough (99) erreicht in der kommenden Woche einen besonderen Meilenstein: Am 8. Mai feiert der weltberühmte Naturforscher und Dokumentarfilmer seinen 100. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat sich Prinzessin Anne (75) in einer persönlichen Videobotschaft an ihn gewandt – und ihren Respekt für sein außergewöhnliches Lebenswerk zum Ausdruck gebracht. Der Brite, der seit fast 70 Jahren mit seinen Naturdokumentationen die Menschen begeistert, hat laut Anne etwas bewirkt, das weit über das Fernsehen hinausgeht: Er hat Generationen von Naturschützern inspiriert und motiviert.

In dem Film, der für die Naturschutzorganisation Whitley Fund for Nature (WFN) produziert wurde, lobte Anne Davids weltweiten Einfluss in bewegenden Worten: "Er hat so eine große Wirkung erzielt, und ich bin sicher, dass seine Erfahrungen für so viele Menschen einen riesigen Unterschied gemacht haben – im Sinne von: Es lohnt sich, es zu versuchen." Sie fügte hinzu: "Ich hoffe, dass viele unserer Gewinner daraus Inspiration geschöpft haben, denn mein Gott, sie haben so viel verändert." David war seit 1998 über zwei Jahrzehnte lang Treuhänder und Botschafter der Organisation, die weltweit Naturschützer an der Basis unterstützt, so das Magazin Hello!. Anne ist seit 1999 Patronin der WFN.

Die Verbindung zwischen Anne und David reicht allerdings weit zurück – bis in die Kindheit. Wie David dem Sender BBC gegenüber in einem Gespräch mit Moderatorin Kirsty Young im Jahr 2023 erzählte, begegneten sich die beiden bereits 1958 in den BBC-Studios. Anne war damals sechs Jahre alt, ihr Bruder Charles (77) neun. Damals brachte er seinen Kakadu mit zum Dreh, den kleine Charles auf der Hand halten durfte – obwohl der Vogel mit seinem kräftigen Schnabel nach Davids Worten locker den Finger des späteren Monarchen hätte abbeißen können.

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Getty Images Prinzessin Anne besucht den Commonwealth-Day-Gottesdienst in der Westminster Abbey

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Getty Images David Attenborough in Washington

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Getty Images König Charles und Prinzessin Anne

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