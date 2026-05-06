Aus Sorge um ihren Sohn: Verona Pooth sagt OMR-Auftritt ab

Verona Pooth (58) hat ihren geplanten Auftritt bei der OMR in Hamburg kurzfristig abgesagt. Die Moderatorin und Unternehmerin sollte in dieser Woche auf Europas größtem Digitalfestival auf die Bühne, bei dem auch Tom Brady (48) und Heidi Klum (52) erwartet werden. Statt nach Deutschland zu fliegen, bleibt Verona in ihrer Wahlheimat Dubai bei Sohn Rocco Pooth (14), der dort zur Schule geht. Gegenüber Bild erklärte sie ihre Entscheidung und die Sorge um die Lage vor Ort: "Mein Koffer war gepackt. Meine Fragen vorbereitet. Für meinen Auftritt hatte ich Informationen eingeholt und alles gemacht. Aber ich kann leider nicht kommen, da wieder geschossen wird." In der Metropole der Emirate heulte am Montag gleich zweimal der Raketenalarm auf – für Verona Grund genug, ihre Reisepläne zu stoppen.

Für Verona ist das keine unbekannte Situation: Bereits im März hatte die Familie Ähnliches durchlebt. Damals war ihr Sohn Rocco allein in Dubai, während Verona und ihr Ehemann Franjo Pooth (56) wegen eines Gerichtsprozesses in Deutschland waren. Franjo reiste daraufhin überstürzt zurück und legte dabei wegen ausgefallener Flüge rund 1000 Kilometer mit dem Auto durch die Wüste zurück. An eine Wiederholung dieser Odyssee denkt die Moderatorin nicht gerne zurück. "In der unklaren Situation wollte ich nicht wieder wegfliegen und Rocco allein lassen – sonst wiederholt sich die Geschichte ja leider wieder", so Verona. Jetzt schildert sie die Stimmung in Dubai als aufgewühlt: "Die Schule hat gestern Nacht vorsichtshalber zugemacht. Wir haben alle Warnmeldungen auf unsere Handys erhalten."

Abseits der aktuellen Ereignisse zeigt die Familie häufig Geschlossenheit im Alltag. Neben Rocco haben Verona und Franjo den älteren Sohn San Diego Pooth (22). Vor wenigen Wochen stand Rocco bei Grill den Henssler vor der Kamera und kochte an der Seite seiner Familie gegen Steffen Henssler (53). Solche gemeinsamen Auftritte geben einen Einblick in das enge Miteinander der vier. Zwischen Schulalltag in Dubai und Terminen in Deutschland koordinieren die Moderatorin und der Geschäftsmann ihren Familienrhythmus seit Jahren über Ländergrenzen hinweg.

Anzeige Anzeige

Imago Moderatorin Verona Pooth im Juli 2025 in Hamburg

Anzeige Anzeige

RTL Franjo, Verona Diego und Rocco Pooth bei "Grill den Henssler"

Anzeige Anzeige

RTL Verona Pooth und Rocco Pooth bei "Grill den Hennsler"