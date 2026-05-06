Sam Smith und Designer Christian Cowan sind wohl verlobt

Große Neuigkeiten rund um die diesjährige Met Gala: Sam Smith (33) und Modedesigner Christian Cowan (30) sollen verlobt sein! Wie Page Six berichtet, wurden die beiden dabei belauscht, wie sie im Mark Hotel in New York City über ihre Verlobung sprachen – kurz bevor sie gemeinsam den roten Teppich der Met Gala betraten. Ein Beobachter in der Hotellobby verriet dem Medium: "Soweit ich weiß, war es eine private Verlobung. Sie sind überglücklich, und wie ich höre, so verliebt!"

Besonders ins Auge fiel dabei ein auffälliger Ring an Christians Finger: ein quadratisch geschliffener gelber Diamant auf einem Goldband, der laut Page Six vom Luxusjuwelier Cartier stammt. Sam trug keinen sichtbaren Ring beim Event. Passend zum besonderen Anlass erschienen die beiden im Partnerlook – in von Erté inspirierten Couture-Outfits, die Christian selbst entworfen hatte. Auf Instagram teilte Sam anschließend Fotos der aufwendigen Kreationen und zitierte dabei Christian: "Ich habe Erté schon immer geliebt. Ich liebe die Art, wie er durch seine visionären Illustrationen Kostümkunst in die Welt brachte." Sam fügte hinzu: "Der berühmte Prunk und das Handwerk der 1920er Jahre. 255.000 einzelne Kristalle und Perlen. 2.000 Stunden handwerkliches Nähen von Hand. Dieser Look ist ein Liebesbrief an den König der Modeillustrationen – und an meine Liebe, Sam." Weder Sam noch Christian haben die Verlobungsgerüchte bislang öffentlich kommentiert.

Sam und Christian sollen sich seit Anfang 2023 daten. Damals kursierten erste Gerüchte über eine mögliche Romanze, nachdem die beiden beim Spaziergang durch New York City gesichtet wurden – Arm in Arm, und Sam soll Christian dabei auf den Kopf geküsst haben. Seitdem wurden sie regelmäßig gemeinsam gesehen, unter anderem bei mehreren New York Fashion Weeks, wo Sam in der Frontrow bei Christians Shows saß. Auch die Met Gala besuchten die beiden in den vergangenen Jahren bereits mehrfach als Paar.

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Getty Images Christian Cowan und Sam Smith bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City

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Getty Images Sam Smith bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City

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Getty Images Christian Cowan, Mai 2024