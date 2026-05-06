Peter Andre erzieht anders: Sohn Junior tobt vor Wut

Peter Andre (53) hat in der britischen Talkshow "Loose Women" einen seltenen Einblick in seinen Familienalltag gegeben. Der Sänger ist Vater von fünf Kindern im Alter von zwei bis zwanzig Jahren. Junior Savva Andre (20) und Princess Andre (18) stammen aus seiner früheren Beziehung mit Katie Price (47). Seine drei jüngsten Kinder, die zwölfjährige Amelia, die neunjährige Theodore und die zweijährige Arabella, hat er mit seiner heutigen Frau Emily Andre. In der Sendung sprach Peter offen darüber, wie sich sein Erziehungsstil im Laufe der Jahre verändert hat – und dass Junior davon gar nicht begeistert ist.

Vor allem die Frage, ob er bei seinen jüngeren Kindern mittlerweile lockerer geworden sei, brachte eine amüsante Enthüllung. "Junior ist darüber auch fuchsteufelswild", gab Peter gegenüber der "Loose Women"-Runde zu, bestehend aus Moderatorin Kaye Adams sowie den Panellistinnen Jane Moore (63), Katie Piper (42) und Myleene Klass (48). Mitpanelistin Myleene stimmte ihm lachend zu und ergänzte aus eigener Erfahrung: "Das kenne ich auch – 'die sind streng mit mir und die anderen kommen mit allem durch.'" Peter erklärte, dass er früher die gleichen strengen Regeln seiner Eltern – die Zeugen Jehovas und griechischer Herkunft waren – an seine Kinder weitergegeben habe. Doch inzwischen sehe er das anders: "Ich bin so entspannt, das nervt Emily ehrlich gesagt manchmal ein bisschen." Einzig bei guten Manieren bleibe er konsequent, das sei sein "einziges Ding", so der Musiker. Trotzdem legt er Wert darauf, dass Junior und Princess fleißig an ihren Zielen arbeiten. "Ich habe ihnen gesagt: Macht, was ihr wollt, aber arbeitet hart daran und erwartet nicht, dass euch einfach alles zufällt", betonte er stolz.

Peter ist seit 2015 mit der Ärztin Emily verheiratet. Seine älteren Kinder Junior und Princess sind längst selbst im Rampenlicht aktiv: Princess begleitet ihre eigene Realityserie "The Princess Diaries" auf ITV, die ihren Alltag als Influencerin und junges Gesicht in der Öffentlichkeit dokumentiert. Junior baut hingegen seine Präsenz in den sozialen Netzwerken aus und verfolgt außerdem eine Musikkarriere, wobei er in die Fußstapfen seines berühmten Vaters tritt.

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Getty Images Junior Andre, Peter Andre und Princess Andre bei der Premiere von Mission: Impossible – The Final Reckoning in Leicester Square

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Getty Images Bei den NTA 2025: Princess Andre und Junior Andre auf dem roten Teppich in London

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Instagram / peterandre Peter André und Familie im Urlaub auf Zypern

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