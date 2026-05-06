Andrea Kiewel verrät: Stefan Mross ist nicht ihr Konkurrent

Seit fast 26 Jahren gehört Andrea Kiewel (60) zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fernsehens. Als Moderatorin des ZDF-Fernsehgartens begrüßt sie ihr Publikum Sonntag für Sonntag – und das immer wieder gemeinsam mit Gästen, die auch auf anderen Showbühnen zu Hause sind. Dazu zählt etwa Stefan Mross (50), der das ARD-Format "Immer wieder sonntags" moderiert. Dass die beiden angeblich in einem Konkurrenzkampf stünden, stellt die Moderatorin in einem Interview mit teleschau jetzt klar richtig: "Stefan und ich waren und sind keine Konkurrenten. Wir mögen und respektieren uns. Wenn Stefan bei mir auftritt, dann ist es immer ein großes Vergnügen."

Das Interview erschien anlässlich des 40-jährigen Bestehens des "ZDF-Fernsehgartens", dessen Premiere am 29. Juni 1986 stattfand. Die neue Staffel startet am 10. Mai. Im Gespräch erklärt Andrea außerdem, wie sie mit den Herausforderungen der modernen Medienwelt umgeht. Gegenüber Streaminganbietern empfindet sie "keinerlei Konkurrenz", wie sie sagt. Das Geheimnis der Sendung sei die einmalige Mischung aus Live-Erlebnis und dem Publikum zu Hause: "Sommer, Festival-Stimmung, coole Musik." Auch den zunehmend rauen Ton in sozialen Medien spricht sie an: "Der zunehmend rauer werdende Ton in Facebook, Instagram und Co. ist erschreckend." Sie selbst hält sich bewusst davon fern.

Stefan ist seinerseits als Musiker und Moderator ein fester Bestandteil der deutschen Unterhaltungslandschaft. Er moderiert "Immer wieder sonntags" im Ersten – eine Sendung, die ebenfalls sonntags zur Mittagszeit ausgestrahlt wird und damit im gleichen Zeitfenster wie der "ZDF-Fernsehgarten" läuft. Der Musiker ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Andrea selbst blickt nach fast 26 Jahren vor der Kamera mit großer Dankbarkeit auf ihre Arbeit zurück: "Meine Kolleginnen und Kollegen sind meine Familie, nun schon seit 26 Sommern. So etwas gibt es im Leben nur einmal."

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Andrea Kiewel im September 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / pictureteam Sänger Stefan Mross und Moderatorin Andrea Kiewel, "ZDF-Fernsehgarten", September 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Hofer, Günter Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags", September 2024