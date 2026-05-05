Hochzeit mit Jim Curtis: Jennifer Aniston ist wohl bereit

Jennifer Aniston (57) könnte schon bald erneut vor den Traualtar treten – und zwar mit ihrem Partner Jim Curtis. Die Schauspielerin teilte auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie sich mit Curtis eng umarmte, und schrieb dazu: "Happy birthday my love. Cherished." Der Post, der über 1,5 Millionen Likes sammelte, sorgte unter den Fans schnell für Spekulationen – denn auf den Bildern war an Jennifers linker Hand ein Diamantring zu erkennen. Vertraute der Schauspielerin berichteten gegenüber dem Magazin OK!, dass die Beziehung zwischen Jennifer und Jim alles andere als ein flüchtiges Abenteuer sei: "Unter Jennifers engsten Freunden und Vertrauten herrscht das starke Gefühl, dass ihre Beziehung mit Jim weit über etwas Leichtes oder Vorübergehendes hinausgeht. Der Konsens ist, dass sie echte Substanz und langfristiges Potenzial hat."

Laut derselben Quelle habe Jennifer hinter verschlossenen Türen bereits offen darüber gesprochen, dass sie sich mit Jim ein gemeinsames Leben vorstellen könne. "Es gibt ein wachsendes Gefühl, dass sie bereits bereit ist, ihn zu heiraten", so der Insider. Doch ausgerechnet jetzt trüben möglicherweise Pläne der TV-Industrie die gute Stimmung: Laut OK! soll hinter den Kulissen bereits über eine Dramaserie diskutiert werden, die Jennifers Trennung von Brad Pitt (62) im Jahr 2005 neu aufgreift. Dabei soll es bereits erste Treffen, Gespräche über Drehbücher und Castings gegeben haben. "Das Gefühl unter denen, die die Entwicklung beobachten, ist, dass es nicht wirklich eine Frage des Ob ist, sondern des Wann", heißt es aus dem Umfeld.

Für Jennifer kommt das Timing besonders ungelegen. Erst kürzlich hatte sie auf Instagram Einblicke in ihr Privatleben gewährt und Fotos mit Jim sowie engen Freunden wie Courteney Cox (61) geteilt – ein deutliches Zeichen dafür, wie offen sie mittlerweile zu der Beziehung steht. Die mögliche TV-Aufarbeitung ihrer Vergangenheit mit Brad, der nach den gemeinsamen Dreharbeiten zu "Mr. & Mrs. Smith" eine Beziehung mit Angelina Jolie (50) begann, dürfte für Jennifer alles andere als willkommen sein. "Jim hat einen tiefgreifend stabilisierenden Einfluss auf Jen – er hat eine Ruhe und ein emotionales Gleichgewicht gebracht, das sie seit langer Zeit nicht mehr gespürt hat", schilderte der Insider gegenüber OK!.

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Getty Images Jennifer Aniston bei den Elle Women in Hollywood 2025 im Four Seasons Los Angeles, Beverly Hills, November 2025

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Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

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Getty Images Jennifer Aniston bei der Premiere von "Friends with Money", 2006