Mobbing: Polizei ermittelt weiter zu Darrell Sheets' Suizid

Realitystar Darrell Sheets ist tot – nun steht offiziell fest, dass der frühere "Storage Wars"-Liebling durch Suizid gestorben ist. Die Behörden in Arizona bestätigten, dass der 67-Jährige an einer selbst zugefügten Schussverletzung am Kopf starb. Gefunden wurde Darrell demnach vor einigen Wochen in seinem Haus in Lake Havasu City. Während die Gerichtsmediziner noch auf die toxikologischen Ergebnisse warten, konzentriert sich die Polizei bereits auf einen anderen Punkt: Die Beamten gehen weiter Hinweisen nach, dass der TV-Star vor seinem Tod massiv im Netz attackiert worden sein soll, wie unter anderem TMZ berichtet.

Konkret hat die Kriminalpolizei Darrells Mobiltelefon zur forensischen Auswertung eingereicht. In einem Statement, das dem Magazin Us Weekly vorliegt, erklärte die Polizei von Lake Havasu City: "Unsere Behörde untersucht weiterhin aktiv Vorwürfe von Cybermobbing im Zusammenhang mit diesem Fall. Die Einheit für kriminelle Ermittlungen hat das Mobiltelefon von Darrell Sheets zur forensischen Analyse eingereicht und wartet derzeit auf die Ergebnisse." Die Polizei betonte zudem, dieser Ermittlungsschritt sei "wesentlich für das Vorankommen des Falls." Darrells "Storage Wars"-Kollege Rene Nezhoda hatte nach dem Tod des Realitystars öffentlich gemacht, dass dieser zuletzt massiv online schikaniert worden sei. "Er hatte diesen Typen, der ihn in letzter Zeit wirklich, wirklich gequält und cybermobbt hat", sagte Rene.

Wie bekannt ist, hatte Darrell selbst in seinen letzten Wochen auf Facebook öffentlich beschrieben, wie ein angeblicher Stalker über gefälschte Nummern und Pseudonyme agiert und ihn dabei imitiert haben soll. Er schrieb damals, er halte seine Berichte fest für den Fall, dass "mir etwas passiert." Auch Darrells Sohn Brandon Sheets, der seinen Vater von 2010 bis 2016 in der Sendung begleitet hatte, meldete sich nach dem Tod seines Vaters mit einem emotionalen Post zu Wort. "Mein Herz ist so gebrochen... Ich liebe dich, Papa, und ich werde mein Bestes tun, in deiner Ehre zu leben und unsere Familie zu respektieren", schrieb er auf Instagram.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Darrell Sheets bei den A&E Networks Upfronts 2012 im Lincoln Center, New York City

Getty Images Darrell Sheets bei den A&E Networks Upfronts 2013 im Lincoln Center in New York City

Imago Bei der Eröffnung von Jarrod Schulz’ und Brandi Passantes "Now and Then Secondhand Store" in Orange, Kalifornien, am 08. Oktober 2011