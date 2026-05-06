Verraten: Das wären Tom Gerhardts letzte Worte im Sterbebett

Schauspieler Tom Gerhardt (68) ist untrennbar mit seiner Kultfigur "Hausmeister Krause" verbunden – und das wird wohl für immer so bleiben. Beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen verriet der Schauspieler im Promiflash-Interview jetzt mit einem Augenzwinkern, was er sich als letzte Worte auf dem Sterbebett vorgestellt hat. Demnach wäre es natürlich ein klassischer Krause-Spruch: Auf die Frage eines Pastors "Sind Sie bereit, in ein anderes Leben einzutreten?", würde der Komiker in der Rolle seiner Kultfigur antworten: "Sicher, Herr Pastor, sicher. Freunde, das wars!"

Anlass für diese humorvolle Anekdote war Toms Staunen darüber, wie beliebt "Hausmeister Krause" nach wie vor ist. "Man glaubt es nicht. Ich habe schon immer gedacht, irgendwann müssen die Leute ihn doch leid sein. Aber der wird immer wieder nachgefordert", erzählte er gegenüber Promiflash. Besonders im Netz hat die Figur nach wie vor eine riesige Reichweite: "Wenn ich was als Hausmeister Krause poste, je nachdem, was ich poste, dann geht es sogar manchmal bis in die Millionen von Leuten, die das irgendwie gucken." Die Begeisterung der Fans macht dem Comedian selbst nach all den Jahren noch genauso viel Freude: "Und solange es den Leuten Spaß macht, macht es mir auch Spaß."

"Hausmeister Krause – Ordnung muss sein" war eine der erfolgreichsten deutschen Comedyserien der frühen 2000er Jahre. Tom spielte darin den kauzigen, ordnungsliebenden Hausmeister Dietmar Krause – eine Rolle, die er nicht nur im TV, sondern später auch auf der Theaterbühne verkörperte. Der Schauspieler und Komiker wurde am 12. Dezember 1957 geboren und begann seine Karriere noch vor dem großen Serienformat mit Kinofilmen wie Voll normaaal und Ballermann 6, die ihn in den 1990er Jahren zu einem der bekanntesten deutschen Comedians machten.

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Imago Tom Gerhardt im Promiflash-Interview beim BILD-Renntag 2026

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Rudnik, Christian / ActionPress Schauspieler Tom Gerhardt

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Imago Tom Gerhardt beim BILD-RENNTAG auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen, Mai 2026