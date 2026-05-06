Das ist das Geheimnis von Goldie Hawn & Kurts Vorzeige-Liebe

Seit über 40 Jahren sind Goldie Hawn (80) und Kurt Russell (75) eines der beständigsten Paare Hollywoods – und jetzt hat die Schauspielerin verraten, was ihr Liebesgeheimnis ist. In einem aktuellen Interview sprach die 80-Jährige offen über die Basis ihrer 1983 begonnenen Beziehung mit dem Schauspieler. Für sie sei das Entscheidende, dass sie sich an seiner Seite stets frei fühle. "Wenn ich von Freiheit spreche, meine ich damit Befreiung. Ich fühle mich nicht eingesperrt", erklärte Goldie laut Page Six. Außerdem sei es wichtig, der Richtige füreinander zu sein – und den gemeinsamen Willen zu haben, zusammenzubleiben.

Dass die beiden nie geheiratet haben, sieht Goldie dabei gar nicht als Manko. "Es geht nicht um die Ehe. Es geht um die Menschen und die Beziehung und den Willen, zusammenzubleiben. Und das ist das Entscheidende, denn wenn man es will, kann man es haben", so die Schauspielerin. Meinungsverschiedenheiten gehören für sie ganz selbstverständlich dazu: "Wir sind nicht immer einer Meinung, was völlig in Ordnung ist." Ihr größtes Lebensziel sei es schlicht, glücklich zu sein – und ein gutes Vorbild für ihre Kinder und Enkel zu sein. Auch Kurt äußerte sich in der Vergangenheit überschwänglich über seine Partnerin: "Sie ist einzigartig. Sie ist ein Original, und ich fühle mich unglaublich glücklich, die Jahre und Zeiten mit Goldie geteilt zu haben", sagte er gegenüber dem Magazin OK!.

Gemeinsam haben Goldie und Kurt ihren Sohn Wyatt Russell großgezogen. Dazu kommen Goldies Kinder Oliver Hudson (49) und Kate Hudson (47) sowie Kurts Sohn Boston aus früheren Beziehungen – eine Patchworkfamilie, die heute acht Enkelkinder umfasst. "Wir haben acht Enkelkinder. Wir haben vier wunderbare Kinder, die noch in unserem Leben sind", schwärmte Kurt und betonte: "Das ist bei weitem das Wichtigste in unserer Welt. Sie machen alle Spaß im Gespräch, machen Spaß in der Gesellschaft. Wir haben ein Haus voller Liebe und sind dafür dankbar."

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Getty Images Goldie Hawn und Kurt Russell bei den Oscars 2025

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Getty Images Goldie Hawn und Kurt Russell beim St. Regis World Snow Polo Championships 2025 in Aspen, Colorado

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Getty Images Kurt Russell und Goldie Hawn mit ihren Kindern Kate Hudson, Oliver Hudson und Wyatt Russell