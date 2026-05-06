Film-Comeback? Goldie Hawn wartet auf das richtige Drehbuch

Seit 2020 hat Goldie Hawn (80) keine große Filmrolle mehr übernommen – damals spielte sie in "The Christmas Chronicles 2" die Mrs. Claus an der Seite ihres langjährigen Partners Kurt Russell (75). Doch die Schauspielerin hat offenbar keineswegs endgültig mit der Leinwand abgeschlossen. Gegenüber dem Magazin People erklärte sie, dass es vor allem auf das richtige Material ankomme: "Es geht um den Inhalt. Ich habe viele Serien und Drehbücher gelesen, die mir nicht gefielen oder bei denen ich dachte, dass ich nicht passen würde." Was sie sich wünscht, beschreibt sie so: "Ich würde gerne ein Material bekommen, bei dem ich sage: 'Oh Gott, das will ich unbedingt. Das ist so witzig. Sie ist so verrückt. Sie ist so interessant.'" Dieses Drehbuch habe sie bislang noch nicht gefunden.

Einen möglichen Ausweg aus der Drehbuchsuche könnte ausgerechnet ihre Tochter Kate Hudson (47) bieten. Die Schauspielerin hat bereits die Idee geäußert, selbst ein Projekt für die beiden zu schreiben. Goldie zeigte sich davon begeistert: "Ich würde das lieben. Wir beide haben schon viel darüber nachgedacht." Sogar ein großes Familienprojekt gemeinsam mit ihren Söhnen Oliver Hudson (49) und Wyatt Russell, die ebenfalls Schauspieler sind, sei "ein toller Gedanke". Zwar meinte sie zunächst: "Wir werden es nie tun", korrigierte sich aber direkt selbst: "Sag niemals nie, denn das kann jederzeit passieren."

Goldie ist ohnehin gerade alles andere als untätig. Seit mehr als zwei Jahrzehnten engagiert sie sich für ihr Mental-Health-Programm MindUP, das in Schulen in den USA und im Ausland eingesetzt wird und Kindern beibringt, ihre Emotionen besser zu regulieren. Daraus entstand nun ihr erstes Kinderbuch "The After-School Kindness Crew: Pooch on the Loose #1", das am 5. Mai erscheint und gemeinsam mit der Bestsellerautorin Lin Oliver geschrieben wurde. "Es ist wirklich, wirklich befriedigend, MindUP, das ein Schulprogramm ist, jetzt in Kinderbücher zu packen und ihnen diese erfahrungsbasierte, lustige Option zu geben", sagte die Schauspielerin dazu. Drei weitere Bände sollen folgen.

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Getty Images Goldie Hawn bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Goldie Hawn und Kate Hudson bei der 98. Oscarverleihung im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Kurt Russell, Goldie Hawn und Kate Hudson im September 2024