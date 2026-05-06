Sarah Connor rettet Bushido und Anna-Maria aus der Ehekrise

Beim OMR in Hamburg, Europas größtem Digital-Event mit rund 70.000 Besuchern, setzten sich Bushido (bürgerlich Anis Ferchichi) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) offen vor das Mikrofon – und ließen kaum ein Thema aus. Der Rapper, der mit seiner Familie inzwischen in einer Villa im bayerischen Grünwald lebt, sprach über eine Entwicklung, die Jahre gedauert hat. Sein Leben habe sich von Grund auf gewandelt: früh aufstehen, Kinder zur Schule fahren, Espresso statt Entourage. Anna-Maria blickt mit Stolz auf diese Reise zurück: "Du warst am Tiefpunkt deines Lebens, als unser Drillingskind so krank war. Du hattest Depressionen. Du hast dann mit einer tollen Therapeutin gearbeitet – bis heute." Die gemeinsamen acht Kinder hätten ihn, so ihre Einschätzung, spürbar sanfter werden lassen.

Doch Ende 2025 erschütterte eine heftige Krise die Ehe des Paares. Bushido zog vorübergehend aus, lebte allein in Dubai – und kämpfte innerlich. Sieben Therapiesitzungen pro Woche, kaum soziale Kontakte, kein Austausch mit Freunden. Nur eine Person außerhalb seiner Ehe habe er wirklich an sich herangelassen: Sarah Connor (45), die Schwester seiner Frau. Der Rapper schildert es bewegend: "Ich habe mit Sarah viel gesprochen. Sie war die einzige Person, mit der ich abseits von Anna-Maria geredet habe. Die vermittelt hat. Die mich angerufen und gefragt hat, wie es mir geht." Die Sängerin schickte ihm sogar ein Foto eines Tourplakats mit der Aufschrift "Alles wird gut" – eine kleine Geste mit großer Wirkung. Bushido betont: Das rechne er ihr hoch an. Für Sarah ist die Unterstützung ihrer Familie seit vielen Jahren ein zentraler Punkt in ihrem Leben. Die Sängerin und Anna-Maria gelten als sehr eng verbunden, auch wenn sie beruflich völlig unterschiedliche Wege eingeschlagen haben.

Heute ist die Krise Geschichte. Was bleibt, ist ein Paar, das sich neu gefunden hat. Anna-Maria formuliert es so: "Nach 15 Jahren und acht Kindern sind wir das erste Mal an dem Punkt, wo ich sage, wir sind auf Augenhöhe." Beide hätten sich dabei regelrecht neu ineinander verliebt. Bushido schwärmt vom ruhigen Alltag in Grünwald: keine roten Teppiche, keine Auftritte, dafür Freunde, Grillabende und familiäre Geborgenheit. Er bezeichnet sich selbst scherzhaft als "Rentner" – und meint es offenbar ernst. Der Ferrari bleibt in der Garage, wenn alle acht Kinder mitgenommen werden wollen. Dann fährt eben der Toyota-Bus vor. Und das scheint ihm sichtlich zu gefallen.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, November 2025

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Imago Sarah Connor bei der Live-Aufzeichnung von 3nach9 in Bremen am 23.05.2025

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Instagram / anna_maria_ferchichi Sarah Connor mit ihren Schwestern