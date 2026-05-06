Christine Neubauer und José haben auf Mallorca geheiratet

Christine Neubauer (63) und José Campos haben geheiratet. Die Schauspielerin und ihr Partner gaben sich auf Mallorca das Jawort und feierten dort ihre Hochzeit. Gegenüber Bunte äußerte sich José bereits am großen Tag voller Vorfreude: "Ich habe mein ganzes Leben von der einen wahren Liebe geträumt, und mit Christine lebe ich diesen Traum von absoluter Liebe." Christine selbst bewies bei der Gelegenheit, dass die Schmetterlinge im Bauch immer noch flattern: "Heute heiraten wir, und wenn ich dich jetzt so vor mir sehe, schlägt mir mein Herz bis zum Hals, und ich verliebe mich gleich noch einmal neu in dich."

Nach der Trauung meldeten sich die beiden Frischvermählten erneut bei Bunte und verrieten, wie es ihnen nach dem Jawort geht. "Wir hätten nicht gedacht, dass unsere Heirat unser tiefes Gefühl gegenseitiger Liebe noch einmal intensivieren könnte, aber genau das empfinden wir jetzt", erklärten sie. Dem fügte das Paar hinzu: "Wir sind Seelenverwandte und jetzt für alle sichtbar auch als Ehepaar verbunden. Wir sind überglücklich."

Christine ist vor allem als Schauspielerin bekannt und stand in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Die gebürtige Münchnerin feiert in diesem Jahr ihren 64. Geburtstag. Mallorca als Hochzeitsort ist keine zufällige Wahl – die Baleareninsel gilt seit langem als beliebtes Ziel für Liebespaare aus dem deutschsprachigen Raum und bietet mit ihren malerischen Kulissen den perfekten Rahmen für romantische Anlässe.

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Getty Images Christine Neubauer und José Campos

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Getty Images Christine Neubauer und José Campos

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Getty Images Christine Neubauer mit ihrem Partner José Campos